İspanya'nın yıldızı: Acı bir deneyim yaşadım… Şu anda uluslararası kariyerimi sonlandırabilirim

Yedek oyuncu Niko Williams, Arjantin karşısında Ferran Torres’in attığı galibiyet golünün asistini yaparak, İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunda belirleyici bir rol oynadı.

Williams, son derece zorlu bir sezonun etkilerini hâlâ üzerinde taşırken Dünya Kupası'na katıldı; sezon boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak Dünya Kupası'nda yer almaktan vazgeçmeye niyeti yoktu.

Turnuva boyunca ilk 11'deki yerini kaybetmiş olsa da, Euro 2024'te olduğu gibi final maçında tekrar sahneye çıktı ve İspanya'nın ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu.

Niko Williams, Sport gazetesinde yayınlanan açıklamalarında, “Bu inanılmaz bir şey. Zor zamanlar geçirdim ve acı deneyimler yaşadım, ama şimdi zaferin ve zirvenin tadını çıkarıyorum” dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Ne diyebilirim ki? Bu yıl yaşadıklarımdan sonra hayatımın en mutlu günü bu. Umarım bu başarıyı benim kadar kutlayan pek çok insan vardır. Bu, onlar için, arkadaşlarım ve ailem için.”

İspanya milli takımının tüm oyuncularının yüzlerinde mutluluk belirgindi, özellikle de Lamine Yamal ve Nico Williams’ın. İspanya’yı Avrupa Şampiyonası zaferine taşıyan bu ikili, sahada Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlarken çok özel anlar yaşadı.

Niko ise şakayla karışık olarak, “Zorluklarla dolu bir yılın ardından şimdi dünya şampiyonu olmak, bu çılgınca bir şey. Benim için artık milli takımdan emekli olabilirim,” dedi.

Ardından gülerek, “Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum” diye ekledi.

Kutlama havasına rağmen, takım arkadaşı Lamine Yamal, maçı bitirebilecekleri bir atağı şakayla karışık bir şekilde eleştirdi, ancak Niko o kontra atakta neler olduğunu açıkladı.

Athletic Bilbao’nun yıldızı şöyle konuştu: “Çok aceleci davrandım. Topla savunmacıyı geçtikten sonra, yorgunluktan bayılmış gibi hissettim. Bitkin durumdaydım. Lamine bana tek başına olduğunu söyledi ama onu göremedim.”