İspanya’nın Uruguay maçı kadrosunda sürpriz

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve Uruguaylı meslektaşı Marcelo Bielsa, 2026 Dünya Kupası’nda oynanacak maç için ilk 11’lerini açıkladı.

De la Fuente, bir önceki turda Suudi Arabistan'ı ezici bir skorla mağlup eden kadroda iki değişiklik yaptı. Marcos Llorente, Pedro Porro'nun yerine sağ bek pozisyonuna geri dönerken, Mikel Merino ise oyun kurucu pozisyonunda Dani Olmo'nun yerini aldı.

Olmo’nun ilk 11’de yer almaması sürpriz olarak değerlendiriliyor, özellikle de Uruguay’ın defansif bir oyun sergilemesi beklenen bir karşılaşmada bu durum, teknik direktörün Merino’ya formunu geri kazanması için bir fırsat vermek istemesine rağmen, bu kararın nedenini sorgulatıyor.

İspanya’nın kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Unai Simón

Defans: Yurente, Kubarsi, Laporte, Kokorela

Orta saha: Rodri, Pedri, Mikel Merino

Forvet: Lamine Yamal, Baena, Oyarzabal

Buna karşılık, Marcelo Bielsa, Kap Verde maçındaki kadrosunda tek bir değişiklik yapmayı tercih etti ve Fede Vinas'ın yerine Darwin Núñez'i forvette oynatırken, diğer as oyuncuları kadroda tuttu.

Uruguay'ın kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Muslera

Defans: Varela, Cáceres, Oliveira, Sanabria

Orta saha: Valverde, Ogarti, Bentancur

Forvet: Canopio, Darwin Núñez, Maxi Araújo