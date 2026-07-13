İspanya'nın savunma oyuncusu itiraf etti: Fransa en iyi hücuma sahip... Hedefimiz Mbappé'yi durdurmak

İspanyol bek Pedro Porro, Dünya Kupası’nın başlarında yedek bir oyuncu iken, sağ bek pozisyonunda kendini kanıtlayarak teknik direktör Luis de la Fuente’nin kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi ve yıldız oyuncu Lamine Yamal’ın en önemli ortağı oldu.

Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynanacak maç öncesinde, Tottenham'ın savunma oyuncusu Mundo Deportivo gazetesine verdiği röportajda, Fransa'yı yenmenin anahtarının La Roja'nın kendi performansında yattığını vurguladı.

Pedro Porro, “Kendime büyük güven duyuyorum, çünkü herkes bu fırsatı yakalamamın kolay olmadığını biliyor. Buraya gelmek için çok çalışmam ve sabır göstermem gerekti, ama sonuçta her şey gayret ve güvenle olur” dedi.

"Yamal ile ideal bir ikili miyiz? Bu, güvenle gelir. Birlikte ne kadar çok maç oynarsak, birbirimizi o kadar iyi anlarız. Başlangıçların zor olması doğal, çünkü ben İngiltere’de oynuyorum ve kulüpte her gün onunla birlikte antrenman yapmıyorum, ama önemli olan her maçta onun neye ihtiyacı olduğunu anlamaktır" diye ekledi.

Ayrıca, “Bazıları savunma konusunda zorlandığımı düşünüyor, ancak unutmamalıyız ki ben aslen kanat oyuncusuydum, bek değildim. Profesyonel kariyerim boyunca kademeli olarak geriye çekildim, yıllarca ofansif bek olarak oynadım ve şimdi dörtlü savunma hattında bir bek olarak gelişiyorum” dedi.

“Defansif seviyem çok daha iyi hale geldi. Her maçtan sonra kendi görüntüleri izliyorum ve sürekli ilerleme kaydettiğimi görüyorum; bu da beni memnun ediyor” diye vurguladı.

“Les Bleus ile karşılaşmak mı? Fransa harika bir turnuva geçiriyor, Arjantin ve İngiltere de öyle, biz de öyle. Tüm futbolseverler için güzel bir maç olacak ve umarım bizim lehimize sonuçlanır” dedi.

“Saha içinde yapmamız gerekenlere odaklanmalıyız. Fransa’ya saygı duyuyoruz ve onların da bize saygı duyduğunu düşünüyorum. Tek dileğimiz iyi bir maç çıkarmak” dedi.

"Fransa belki de turnuvanın en iyi hücum hattına sahip, ancak maç boyunca son derece konsantre olmalıyız, çünkü bu seviyedeki oyuncular karşısında küçük detaylar belirleyici olacaktır" diye ekledi.

"Mbappé ile karşılaşmak senin için ne anlama geliyor? Benim için Mbappé, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Fark yaratan bir oyuncu, harika bir turnuva geçiriyor ve umarım onu durdurmayı başarabiliriz" diye ekledi.

Son olarak, “Öncelikle kendimize odaklanıyoruz. Biz de dünyanın en iyi milli takımlarından biriyiz ve 36 maçtır yenilmedik. Elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve onların en iyi performanslarını sergilemelerini engellemeliyiz. Her şey bize bağlı” dedi.