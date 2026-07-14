İspanya'nın muhtemel kadrosu: Pedri, Fransa maçında oynayacak mı, oynamayacak mı?

İspanya’nın önde gelen futbol medyası, Nico Williams’ın Dünya Kupası yarı finalinde Fransa karşısında ilk 11’de yer alacağını beklemiyor. Atlético Madrid’den Álex Baena’nın yine ilk 11’de yer alacağı görülüyor.

İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, Williams'ı gerçek bir koz olarak elinde tutuyor. Avrupa Şampiyonası'nda muhteşem bir formda olan Athletic Club'ın yetenekli kanat oyuncusu, bu Dünya Kupası'nda henüz sadece 202 dakika sahada kaldı.

La Roja’nın savunması, kaleci Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte ve Marc Cucurella’dan oluşuyor.

Orta sahada Pedri, Fabián Ruiz’in yerine ilk 11’e geri dönüyor gibi görünüyor. Rodri orta sahada kontrolü sağlayacak, Dani Olmo ise derin paslarıyla hücumu güçlendirecek.

Forvette ise Lamine Yamal, Álex Baena ve Mikel Oyarzabal gol yükünü üstlenecek. Sonuncusu bu Dünya Kupası'nda şimdiden dört kez fileleri havalandırdı.

Yamal ise bu Dünya Kupası'nda henüz sadece bir kez gol attı. Fransa karşısında saat 21:00'de (Hollanda saatiyle) henüz başlangıç aşamasında olan, ancak şimdiden oldukça başarılı bir kariyerinde bir sonraki başarısını arayacak.

İspanya’nın muhtemel kadrosu: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.