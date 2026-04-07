İspanya'nın Mısır maçındaki olaylara ilişkin FIFA kararına yanıt planı açıklandı

Bir basın raporu, "La Roja"nın Mısır ile oynadığı maçtaki olayların ardından, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) bugün Salı günü İspanya Futbol Federasyonu aleyhine verdiği karar üzerine, federasyonun tepkisini ortaya koydu.

Maç golsüz berabere sona erdi, ancak stadyumda bulunan taraftarlar, Mısır milli takımının milli marşı çalınırken yuhalama sesleri çıkardı ve ardından İslam'a hakaret içeren sloganlar attı.

İspanyol hükümeti, İspanya Futbol Federasyonu ve aralarında La Roja'nın teknik direktörü Luis de La Fuente ile takımın yıldızı Lamine Yamal'ın da bulunduğu birçok İspanyol isim, stadyumda yaşanan olayları kınadı.

FIFA bugün maçta yaşanan olaylardan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi ve İspanya Futbol Federasyonu aleyhine disiplin işlemlerini başlatma kararı aldı.

Hakem olayları maç raporuna kaydetti ve bu da konunun FIFA Disiplin Komitesi'ne sevk edilmesine yol açtı.

"Marca" gazetesi, "İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, İspanya milli takımının son maçında Cornella'da yaşanan olayların ardından FIFA'nın başlattığı soruşturma karşısında sakinliğini koruyor" dedi.

Gazete, "Federasyon, bu tür soruşturmaların açılmasının Mısır maçı gibi durumlarda rutin bir prosedür olduğunu düşünüyor, bu nedenle olası disiplin sonuçları konusunda içsel bir endişe bulunmuyor" diye ekledi.

Gazete, İspanya Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde FIFA'ya itiraz süresi içinde kapsamlı bir dosya sunacağını ve bu raporun maç sırasında alınan tüm önlemlerin ayrıntılarını içereceğini belirtti. Bu önlemler arasında maç sonrası istenen belgeler ve raporlar da yer alıyor: Etkinliğin organizasyonu, federasyona ait güvenlik önlemleri, bilet yönetimi, güvenlik koordinatörünün raporu ve çıkarılan sonuçlar.

Gazeteye göre dosya, Mısır milli takımıyla oynanan dostluk maçının ilk yarısında meydana gelen olaylara anında müdahale edildiğini göstermek amacıyla, iletişim departmanı tarafından genel yayın sistemi, video skor panoları ve sosyal medya üzerinden yayınlanan mesajları da içerecek.

Tüm bunlarla birlikte, federasyon bu olaylar karşısında kuruluşun doğru davranışını sergilemenin yanı sıra, futbolda ırkçılık ve her türlü şiddetle mücadelede FIFA'nın savunduğu ilke ve politikalara bağlılığını pekiştirmeyi planlıyor.

