İspanya'nın 'kahraman' milli oyuncusu Dünya Kupası'ndan ayrılabilir

İspanyol basını, Yéremy Pino’nun bu Dünya Kupası’nda bir daha sahaya çıkamayacağından endişe ediyor. Crystal Palace’ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Uruguay maçında (0-1 galibiyet) ağrılı bir köprücük kemiği sakatlığı geçirdi.

Pino, Cumartesi günü İspanya formasıyla oyuna yedek olarak girdi. Grup aşamasının son maçını sakatlıkla tamamladı.

Talihsiz forvet, Rodrigo Bentancur ile sert bir çarpışma yaşadı ve bu sırada kolundan sakatlandı.

Maçtan sonra stadyum dışında, muhtemelen köprücük kemiği sakatlığı nedeniyle kol askısı takmış halde görüldü.

Çeşitli saygın medya kuruluşları, Pina’nın Dünya Kupası’nın geri kalanını kaçıracağını tahmin ediyor. Milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, İspanya’nın basın toplantısında bunu henüz doğrulayamadı.

“Yarın testlerden geçecek. Maçı sonuna kadar tamamlamak için büyük çaba gösterdi, bu kahramanca bir davranıştı. Ona minnettarım, takım arkadaşlarına ise daha da minnettarım,” dedi De la Fuente.

Nico Williams de kasık bölgesinde rahatsızlık yaşıyor gibi görünüyordu, ancak durum o kadar da ciddi olmayabilir. “Biraz rahatsızlığı var. Aşırı efor ya da yorgunluktan kaynaklanıyor olabilir. Ancak asıl endişemiz Yeremy için.”