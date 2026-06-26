İspanya’nın gizli silahı… De la Fuente, Muñoz’a bir söz veriyor

Her ne kadar Dünya Kupası’nda “La Roja” formasıyla ilk kez sahaya çıkması henüz gerçekleşmemiş olsa da, Luis de la Fuente, Victor Muñoz’a tam güven duyduğunu belirterek, Liverpool’un yeni oyuncusunun İspanya’nın Dünya Kupası’ndaki geri kalan yolculuğunda kilit bir rol oynayacağını vurguladı.

22 yaşındaki Muñoz, açılış maçı öncesinde geçirdiği sakatlık nedeniyle şu ana kadar İspanya'nın maçlarında forma giyemedi, ancak De la Fuente sakatlığın ciddiyetini hafifleterek, geri dönüşünün sadece zaman meselesi olduğunu belirtti.

İspanya teknik direktörü basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Víctor hafif bir kas problemi yaşıyor, bu kesinlikle bir gerileme değil, yakında geri dönecek.”

De la Fuente, psikolojik faktörlerin de durumunda rol oynadığını ekledi: "Geçtiğimiz haftalarda pek çok duygu ve gerginlik yaşadı ve bu onu olumsuz etkilemiş olabilir."

Şöyle devam etti: "Şu anda sadece sükunete ve huzura ihtiyacı var. Çok yakında tanıdığımız Victor'u göreceğimizden eminim, bunun için çalışıyoruz."

De la Fuente, konuşmasını açık bir iddiayı içeren şu sözlerle bitirdi: “Sözlerimi unutmayın, Victor bu Dünya Kupası’nda bizim için son derece önemli bir oyuncu olacak.”