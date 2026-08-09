İspanya'nın eski teknik direktöründen Barcelona'ya Laporte şoku

İspanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Javier Clemente, Athletic Bilbao'nun savunmacısı ve Ronald Araujo'nun ayrılığının yerini doldurmak için Barcelona'ya transferi gündemde olan Aymeric Laporte'un geleceği hakkında konuştu.

Barcelona 4 savunmacıya sahip olmasına ve Alvaro Cortes'i A takıma yükseltme ihtimali bulunmasına rağmen, sportif direktör Deco savunmayı güçlendirmek için birkaç seçenek üzerinde çalışıyor. Bunların en öne çıkanları ise Romero ve Laporte.

Daha önce Athletic Bilbao'yu çalıştırmış olan Javier Clemente'nin açıklamalarını Sport gazetesi aktardı.

Clemente, EREM News kanalına yaptığı açıklamalarda "Laporte'un Barcelona'ya transfer olmasına karşıyım" dedi.

Clemente sözlerine şöyle devam etti: "Laporte büyük bir oyuncu, ancak Barcelona'ya transfer olacağını sanmıyorum, çünkü kısa süre önce Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından Athletic Bilbao'ya katıldı."

Clemente, geçen yaz Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından Bask ekibinin kadrosuna dönen savunma göbeği oyuncusunun bu yaz Athletic Bilbao'dan ayrılma ihtimalini dışlıyor.

Clemente şöyle ekledi: "Laporte, Bask kulübünün planlarında vazgeçilmez bir isim. Onun Barcelona'ya transferine ve sezon başlamasına birkaç gün kala Athletic Bilbao'nun mevcut kadrosundan herhangi bir oyuncunun ayrılmasına karşıyım."

Dünya Kupası sırasında İspanya Milli Takımı'nın savunma göbeğinde Pau Cubarsi ile ikili oluşturan Laporte'un ayrılığına izin vermek için Athletic Bilbao 80 milyon euro talep ediyor.