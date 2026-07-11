İspanya’nın eski Başbakanı Mariano Rajoy, önümüzdeki Salı günü ABD’nin Dallas kentinde oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı finalinde “La Roja” ile “Les Bleus” arasında gerçekleşecek maç öncesinde, Fransız milli takımı hakkında aşağılayıcı olarak nitelendirilen açıklamalarıyla büyük bir tartışma yarattı.

İspanyol “El Debate” gazetesinde yayınlanan bir köşe yazısında, Halk Partisi’nin eski lideri İspanya milli takımını tur atlamasından dolayı tebrik etti, ancak analizinden saparak Fransız kadrosu hakkında tartışmalı bir yorumda bulundu ve “Fransız oyuncular olmadan bile çok yüksek bir seviyeye sahip” dedi, dedi ve böylece milli takımın yıldızlarının çoğunun Afrika kökenli olduğuna dolaylı olarak işaret etti.

Rajoy, analizine Fransız milli takımını överek başlamış, takımın iki kez Dünya Kupası’nı kazandığını, son turnuvada finale yükseldiğini, FIFA sıralamasında birinci olduğunu ve mevcut turnuvadaki tüm maçları kazandığını belirtmişti; ardından tartışmalı açıklamasını yaptı.

Eski başbakan, İmerik Laporte ve Pau Koparsi liderliğindeki İspanya’nın savunmasının, turnuvanın en iyi savunma hattı olan ve Emric Laporte ile Pau Kubarsi'nin liderliğindeki İspanyol savunmasının, Lionel Messi ile birlikte sekiz golle gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan yıldız Kylian Mbappé'nin yanı sıra, Ousmane Dembélé (5 gol) ve Michael Olise (5 asist) ile temsil edilen Fransız hücum gücüne karşı karşıya kalacağını vurguladı.