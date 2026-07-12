İspanya'nın eski başbakanı, Fransa'nın yıldızlarını kışkırtıyor

İspanya’nın eski Başbakanı Mariano Rajoy, Dünya Kupası yarı finalinde La Roja ile Les Bleus’un karşılaşmasından önce Fransız milli takımına bir şok yaşattı.

İspanya milli takımı, Belçika'yı 2-1'lik nefes kesici bir galibiyetle yenerek yarı finale yükselirken, Fransa ise Fas'ı 2-0 mağlup ederek bu aşamaya geldi.

Rajoy, El Debate gazetesinde yayınlanan makalesinde, ülkesinin milli takımının Dünya Kupası yarı finaline yükselmesini överek, “Artık çok az kaldı, umarız bir sonraki maç daha iyi olur” dedi.

"İspanya milli takımı muhteşem bir performans sergiledi ve gösterdiği performanstan dolayı büyük bir tebrik hak ediyor, zira Belçika kolay bir rakip değildi" diye devam etti.

Makalede ayrıca, “Şimdi yarı finalde Fransa ile karşılaşacağız. Fransa’nın iki kez dünya şampiyonu olduğunu, son turnuvada finale yükseldiğini, bu Dünya Kupası’ndaki tüm maçlarını kazandığını ve FIFA sıralamasında birinci sırada yer aldığını unutmamalıyız” dedi.

“Fransa da Fransız oyuncular olmadan en üst düzeyde bir kadroya sahip, muhteşem bir futbol sergiliyor ve son derece zorlu bir rakip olacak” diye vurguladı.

“İspanya milli takımı ne yapmalı? Bu durumda, kimse benim fikrimi alıp işlerin ters gitmemesi için bu soruya cevap vermemeyi tercih ederim. Şu anki ortam hiçbir riski kaldıramaz” dedi.

Son olarak, “Dünya Kupası’nı bir kez kazandık ve Avrupa Şampiyonası’nı da 4 kez kazandık; bu, kıtasal şampiyonluğu sadece iki kez kazanan Fransa’dan daha fazla… Ne olacağını göreceğiz, ama ben içimden bir ses kazanacağımızı söylüyor” dedi.