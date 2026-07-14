İspanya'nın eleme kahramanı: Bunu en güzel rüyalarımda bile hayal edemezdim

İspanya Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Pedro Porro, Salı akşamı Dallas Stadyumu’nda oynanan yarı final maçında Fransa’yı 2-0 mağlup ederek “La Roja”nın Dünya Kupası finaline yükselmesinden duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.

İspanya, 22. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle skoru açtıktan sonra, Boro 58. dakikada Fransa kalecisi Mike Maignan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ikinci golü atarak maçı bitirdi ve maçın ardından maçın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

İspanyol “AS” gazetesinin aktardığı maç sonrası açıklamalarında Boro, zaferin ardından duygularını şöyle dile getirdi: "Bu bir rüyanın gerçeğe dönüşmesidir, aslında bunu en güzel rüyalarımda bile hayal edemezdim. Takımın başından beri sergilediği ruhu görmekten çok mutluyum; yapmamız gereken her şeyi yaptık. Çok zorlu bir rakiple karşılaştık. Bu başarı tüm takımın eseridir ve herkesi tebrik etmek istiyorum."

İspanya’nın kendine özgü oyun tarzı sayesinde maçta üstünlük kurmasıyla ilgili olarak Boro, “Topa sahip olmak ve kontrolü elimizde tutmanın bizi finale yaklaştıracağını çok iyi biliyorduk. Fransa kontrataklarla öne çıkan bir takım ve bunu durdurmak anahtardı” dedi.

Maç sırasında oyundan çıkma talebine değinen Boro, şöyle konuştu: “Maçlarda böyle şeyler olur; (yorgunluktan dolayı) oynamaya devam edemiyordum. Ama kısaca söylemek gerekirse, bu başarı hepimizin, kadrodaki 26 oyuncunun hepsinin. (Markos) Llorente de hazırdı ve oyuna girmeye her an hazırdı.”

Son olarak final maçı hakkında şunları söyledi: “Oynamayı başarabilecek miyim, göreceğiz. Şu anda fiziksel olarak yorgunluktan bitkin durumdayım. Şu anda tek ihtiyacımız olan şey dinlenmek ve toparlanmak.”