İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Uruguay ile oynadığı şiddetli karşılaşma sırasında yıldız oyuncuları Nico Williams ve Jérémy Pino’nun sakatlanmasıyla ağır bir darbe aldı. Bu durum, “La Roja”nın turnuvanın geri kalanında bu iki oyuncudan yararlanamamasına neden olabilir, zira “La Celeste” aşırı sert bir oyun sergilemişti"

İspanya milli takımının sağlık ekibi tarafından yapılan tıbbi muayeneler, 87. dakikada Brian Rodríguez'in üzerine basması sonucu Pino'nun klavikula kemiğinde kırık olmaksızın sternoklavikular eklemde burkulma yaşadığını ortaya koydu. Williams ise şiddetli bir müdahale sonucu sağ adduktor kasında kas gerilmesi yaşadı ve bu nedenle belirgin bir topallama ile sahayı terk etmek zorunda kaldı.

“Marca” gazetesine göre, tıbbi kaynaklar oyuncuların kadroda yer alıp almayacağının durumlarının gelişimine bağlı olduğunu doğruladı. Kaynaklar, her iki sakatlığın da orta dereceli olarak sınıflandırılmasının, eleme aşamasının hassasiyeti göz önüne alındığında önümüzdeki turnuva maçlarında oynamalarının zor olsa da, geri dönüşlerini tamamen dışlamadığını belirtti.

Kanarya Adaları'ndan Pino, acıya rağmen maçı tamamladıktan sonra kolunu sarkıtmış halde sahadan ayrılırken, Athletic Bilbao'nun yıldızı Nico Williams, başına gelenlerin ciddiyetini ve bunun Dünya Kupası serüvenine etkisini tam olarak fark etmiş gibi, derinden etkilenmiş ve üzgün görünüyordu.

Bu sakatlıklar, Kanupio’nun oyundan atılması ve yedek kulübesinde yaşanan kavgalara sahne olan maçta Uruguaylı oyuncuların sergilediği aşırı sertliğin yol açtığı ağır sonuçlar listesine eklendi. Bu sportmenlik dışı davranış, geniş çapta tepki topladı ve İspanya’nın Avrupa şampiyonluğunu Dünya Kupası zaferiyle savunma hedefleri üzerinde doğrudan etkiler bıraktı.

Teknik direktör Luis de la Fuente, beklenen son 32 turu maçı öncesinde yıldız oyuncularının yerini dolduracak alternatifler bulma konusunda büyük bir zorlukla karşı karşıya. Oysa daha önce rakip savunmaları aşmak için büyük ölçüde Williams’ın hızına ve Pino’nun becerilerine güveniyordu.