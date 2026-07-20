İspanya’nın Dünya Kupası kutlamalarını gölgeleyen trajik bir olay

13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, İspanya'nın Salamanca bölgesindeki Ciudad Rodrigo kentinde, Glorieta del Árbol Gordo meydanında bulunan tarihi "Şişman Ağaç" çeşmesinin çökmesi sonucu, İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasını kutlayan kalabalık bir grup varken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kastilya ve Leon Bölgesi Acil Durum Servisi, bu trajik kazanın Pazartesi sabahı meydana geldiğini bildirdi. Operasyon merkezi, tarihi zaferi kutlamak için çeşmenin içinde toplanan bazı kişilerin üzerine yapının bir kısmının çöktüğünü bildiren birkaç çağrı aldı.

Çeşmenin içinde toplanan büyük kalabalığın ağırlığı altında yapının bir kısmı çöktü ve küçük kurbanın üzerine devasa bir taş düştü. Kurban, ilk yardım almak üzere başka bir yaralıyla birlikte Rodrigo şehrindeki sağlık merkezine nakledildikten sonra hayatını kaybetti.

Acil servis, ihbarları alır almaz Ciudad Rodrigo yerel polisine, Salamanca Sivil Muhafızlarına, Salamanca İli İtfaiye Teşkilatına ve sağlık acil servisi “SACEL”e haber verdi; bu kurumlar da derhal olay yerine yardım ekiplerini sevk etti.

Acil sağlık hizmetleri, Ciudad Rodrigo'daki sağlık merkezine nakledilen iki kişiye ilk yardım uyguladı; bu kişilerden biri hayatını kaybetti, diğer yaralının durumu hakkında ise şu ana kadar başka bir ayrıntı açıklanmadı. Diğer üç yaralının durumu ise hâlâ bilinmiyor.

“Şişman Ağaç” çeşmesi, Ciudad Rodrigo şehrinin tarihi simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. İspanya’nın uzatmalarda Arjantin’i 1-0 yenerek Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından şehirde coşkulu kutlamalar yaşanmıştı. Binlerce vatandaş, bu tarihi başarıyı kutlamak için kamusal alanlarda toplanmış, ancak bu küçük şehirde bu kutlama bir trajediye dönüştü.