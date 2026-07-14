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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

İspanya’nın darbesiyle “Horozlar” kara bir istatistiğe dahil oldu

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
Fransa
İspanya
ABD

İspanya milli takımı, Salı akşamı Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

La Roja, 22. dakikada Mikel Oyarzabal'ın başarıyla gole çevirdiği bir penaltı kazandı.

Stats Foot ağı, Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası finallerindeki yolculuğunda ilk kez geriye düştüğünü belirtti.

Ağ, “Fransız milli takımı, 1998 Dünya Kupası’nda Hırvatistan’ın attığı golden bu yana Dünya Kupası yarı final maçlarında hiç gol yememişti, ancak şu anki İspanya maçında kalesini sarsıldı” diye belirtti.

Aynı kaynak, “Fransa, Dünya Kupası tarihinde 16 penaltı ile aleyhine en fazla penaltı verilen takım oldu” diye ekledi.

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