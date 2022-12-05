İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, Euro 2020'yi unutamıyor: Futbolcularına 1000 kez yapacakları penaltı ödevi verdi

Başarılı hoca, geçtiğimiz yıl yaşadıkları hüsranı bir kez daha tatmak istemiyor.

NE OLDU? Euro 2020'de İspanya, 120 dakika sonrasında 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında İtalya tarafından yarı finale elendi.

Luis Enrique, bu yenilginin ardından oyuncularına Katar'da benzer bir akıbetten kaçınmak için en az 1000 penaltı atma ödevi verdiğini açıkladı.

NE SÖYLEDİLER: "Sanırım ödevlerini yaptılar. Bir yılı aşkın bir süre önce, İspanya kamplarından birinde onlara buraya en az 1000 penaltı atmış olarak gelmeleri gerektiğini söyledim.

"Penaltı antrenmanı yapmak için buraya gelene kadar beklerseniz bu bizim için yeterli olmaz.

"Bu, maksimum gerilimin olduğu bir an, sinirinizi gösterme zamanı ve penaltıyı karar verdiğiniz şekilde, eğer bin kez çalıştırdıysanız atabilirsiniz.

"Her oyuncu hakkında çok şey söylüyor. Eğitilebilir, yönetilebilir... Gerginliği nasıl yönetiyorsunuz?

"Giderek daha az şans kalıyor ve kalecilerin daha fazla etkisi var. Çok iyi bir kalecimiz var, bu durumda üçünden herhangi biri çok iyi iş çıkarabilir.

"Antrenmanı her bitirdiğimizde, çok sayıda oyuncunun penaltı attığını görüyorum" diyen Enrique oyuncularına penaltı konusunda güveniyor.

BÜYÜK RESİM: İspanya menajerinin sözleri, açık bir şekilde Ferran Torres'in grup açılışında Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla yendikleri maçta etkisini gösterdi.

Öte yandan, salı günü Fas'a karşı son 16'da bir karşılaşmaya çıkacak olan İspanya, Dünya Kupası'ndaki ilerleyişini sürdürmek istiyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

BİLİYOR MUSUN? Forvet Alvaro Morata, 2016'dan bu yana Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında dokuz gol atarak bu dönemde diğer tüm İspanyol oyuncuların iki katından fazla gol attı.

İSPANYA İÇİN SIRADA NE VAR? Luis Enrique'nin penaltı hazırlıkları devam ederken İspanya, salı günü Fas karşısına çıkacak ve kazanan, Portekiz ve İsviçre maçının galibiyle çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.