İspanya maçı öncesinde... Donis, Suudi Arabistan'ı en zor senaryoya hazırlıyor!

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın teknik ekibi, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda İspanya ile oynanacak merakla beklenen maç öncesinde hazırlıklarını yoğunlaştırıyor. Bu karşılaşma, şampiyonluk için en güçlü adaylardan biriyle karşılaşacak Yeşiller için zorlu bir sınav olacak.

Yunan teknik direktör Georgios Donis, açılış turunda Uruguay ile elde edilen değerli beraberliğin ardından Suudi Milli Takımı’nı yeni bir olumlu sonuca taşımayı hedefliyor. Aynı zamanda, Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal’ın önderlik ettiği güçlü bir hücum silahlarına sahip bir takım karşısında ağır bir yenilgiye uğramaktan kaçınmaya çalışıyor.

Yeşiller’i en zor senaryo bekliyor

Son antrenmanlarda teknik ekip, sürekli baskı ve sık sık hücum denemelerine dayanan İspanya milli takımı karşısında beklenen çeşitli senaryolara hazırlıklı olmak için kalecilere büyük önem verdi.

Kaleci antrenörü, Donis’in talimatları doğrultusunda, penaltı alanı içindeki direkt şutlara ve seken toplara müdahale etmeye yönelik yoğun antrenmanlara odaklandı; ayrıca İspanyol Matador’un sürekli hücum hareketlerinden kaynaklanabilecek hızlı toplara nasıl tepki verileceği üzerinde de duruldu.

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Antrenman seanslarında ayrıca, İspanya oyuncularının Suudi savunmasını daha da zorlayabilecek ikinci şanslar yakalamasını önlemek için, topu doğrudan yakalayarak ya da kenarlara uzaklaştırarak tehlikeli bölgelere geri göndermekten kaçınılması gerektiğine dair net talimatlar verildi.

Donis, İspanya karşısında oynamanın kolay olmayacağını biliyor; özellikle de İspanya ilk turda berabere kaldığı için, mümkün olduğunca fazla gol atmak amacıyla yoğun bir baskı kurması bekleniyor ve bu da en zor senaryo.

Al-Owais endişeleri gideriyor

Yeşiller için olumlu bir gelişme olarak, “Al Arabiya” kanalının muhabiri, Muhammed Al-Owais’in milli takımın son antrenmanına normal ve etkili bir şekilde katılmasıyla İspanya maçına hazır olduğunu doğruladı.

Son günlerde, tecrübeli kalecinin takım antrenmanlarının bir kısmına katılmaması nedeniyle bazı endişeler ortaya çıkmıştı; ancak daha sonra tam olarak hazır olduğu ve beklenen maça çıkmaya hazır olduğu teyit edildi.

Al-Oweis, İspanya’nın hücum gücü karşısında kalesinin birçok sınava maruz kalacağı beklentisiyle, en zor toplara müdahale ve baskı altında oynamaya odaklanan kalecilere özel antrenmanlara katıldı.

Suudi Arabistan, tecrübeli kalecinin parlak performansına güveniyor

Suudi Milli Takımı, Uruguay karşısında oynanan ilk maçın en göze çarpan yıldızlarından biri olan Muhammed Al-Owais’in tecrübesine ve performansına, yaklaşan karşılaşmada büyük ölçüde güveniyor.

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Suudi kaleci, son maçta olağanüstü bir performans sergiledi; 9 şutu kurtardı, bunların 4’ü ceza sahası içinden gelen tehlikeli pozisyonlardı, ve Yeşiller’in değerli bir puanı almasına doğrudan katkıda bulundu.

İspanya’nın hücum baskısının ne kadar yoğun olacağına dair beklentiler artarken, Al-Owais ve takım arkadaşlarının görevi daha da zorlaşıyor gibi görünüyor. Ancak teknik ekip, eski Al-Hilal kalecisinin bu turnuvanın en zorlu maçlarından birinde de üstün performansını sürdürmeye ve Yeşiller’in kalesini korumaya hazır olduğuna güveniyor.