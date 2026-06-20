İspanya maçı öncesinde Donis’e şok bir saldırı: Sen Renard’dan farkın yok!

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya ile oynanacak merakla beklenen maçtan birkaç saat önce, eski “Yeşiller” yıldızı ve Suudi futbolunun en önemli efsanelerinden biri olan Saeed Al-Owairan’ın sözleriyle yeni eleştirilere maruz kaldı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, turnuvaya Uruguay ile 1-1'lik değerli bir beraberlikle başladıktan sonra, İspanyol "La Roja" karşısında zorlu bir sınava hazırlanıyor. Bu sonuç, milli takımın performansı ve Donis'in maçı yönetişi konusunda taraftarlar arasında geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Yunan teknik direktör, geçtiğimiz günlerde taraftarlar ve medya tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Birçok kişi, maçın gidişatını etkileyen bazı taktiksel kararlar olmasaydı, Suudi Milli Takımı’nın Uruguay karşısında üç puanı alabileceğini düşünüyordu.

Saeed Al-Awairan, “X” platformundaki resmi hesabından bir paylaşımda bulunarak, teknik ekibin İspanya karşılaşmasında gerçekçi davranmasını talep etti. Takımın eleme yarışındaki şansının devam etmesini bekleyen Suudi taraftarlar için maçın önemine dikkat çeken Al-Awairan, en hazır olan oyuncuların sahaya sürülmesi ve seçimlerde kayırmacılıktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Al-Owayran şöyle konuştu: “Teknik ekibin sorumluluğunun bilincinde ve gerçekçi davranmasını, iltifatlara kapılmadan en hazır ve en iyi oyuncuları sahaya sürmesini umuyorum. Bu milli takımın arkasında milyonlarca kişi var ve herkes sevinç ve tur atlamayı istiyor; her seferinde aynı hataya düşmemeliyiz.”

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Eski Yeşilli yıldız bununla yetinmedi, Donis’e doğrudan eleştiri yöneltti ve Yunan teknik direktörün Fransız Hervé Renard’dan pek de farklı olmadığını vurgulayarak, milli takımın mevcut teknik yaklaşımından memnun olmadığını ima etti.

Al-Owayran, milli takımın İspanya maçından çok Yeşil Burun Adaları karşılaşmasına odaklanması gerektiğini ekledi. Son turdaki galibiyetin eleme yolunda en yakın seçenek olabileceğini düşünürken, İspanya milli takımıyla oynanacak maçın, Avrupalı rakibin dayattığı yüksek tempo nedeniyle oyuncuları fiziksel olarak yıpratabileceğini belirtti.

Ayrıca yakın geleceği düşünmenin gerekliliğine de değinen Al-Awiran, Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yapacağı 2027 Asya Kupası’nın hızla yaklaştığını belirterek, önümüzdeki dönemde milli takımda kendilerini kanıtlamak için motivasyon ve hırsa sahip yeni oyunculara fırsat verilmesi gerektiğini talep etti.

Al-Owayran’ın açıklamaları, Suudi milli takımı için hassas bir dönemde geldi. Takım, 2026 Dünya Kupası’nda eleme turlarına bir adım daha yaklaşmak için İspanya karşısında ya bir puan kazanmak ya da büyük bir sürpriz yaratmak suretiyle olumlu bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.