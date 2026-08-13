İspanya La Liga, oyunun fiili süresini artırmayı ve maçları daha hızlı, daha akıcı hale getirmeyi amaçlayan Hakem Teknik Kurulu'nun çalışmaları çerçevesinde, çok sayıda hakem düzenlemesiyle dolu yeni bir sezona hazırlanırken, oyunu kasıtlı olarak durduran durumlar üzerindeki denetimi de sıkılaştırıyor.

Bu düzenlemelerin bir kısmı Dünya Kupası'nda uygulandıktan sonra geliyor, bir kısmı ise bazı farklılıklarla birlikte İspanya'da yürürlüğe giriyor. Hakemlerin temel hedefi, zaman kaybını azaltmak ve maçların sürekliliğini etkileyen davranışlara karşı sert tavır almak olacak.

Hakem Teknik Kurulu'ndan bir kaynak, İspanyol "Marca" gazetesine şunları söyledi: "Herkes, yeni kuralların uygulanabilmesi için sağduyunun hâkim olmasını umuyor."

Oyuncu değişikliklerini geciktirmeye yeni ceza

Daha sıkı denetime tabi tutulacak en dikkat çekici durumlardan biri, oyuncunun değiştirilirken sahadan çıkışını kasıtlı olarak geciktirmesi.

Oyuncu sahayı terk ederken 10 saniyeyi aşarsa, yerine girecek yeni takım arkadaşı doğrudan oyuna dâhil olamayacak; fiili süreden tam bir dakika geçtikten sonraki ilk oyun durmasına kadar beklemek zorunda kalacak.

Sakatlık iddiası durumlarında ise farklı bir mekanizma işleyecek. Olası bir sakatlık numarası yapan oyuncudan sahayı terk etmesi istenecek ve ancak bir sonraki durmadan bir dakika geçtikten sonra oyuna geri dönebilecek. Böylece geri dönüşü için maçın yeniden durdurulmasına gerek kalmayacak.

Şunları da okuyun:

Mourinho, sezon başlamadan Real Madrid'in sorunlarını çözmekte zorlanıyor: Bedelini ödeyecek mi?

Kaleciler mercek altında

Hakem Kurulu, kalecilerin oyunu durdurmak ve zaman kaybettirmek amacıyla kasıtlı olarak sakatlık numarası yaptığı durumlara da özel önem verecek.

Hakem, sakatlığın gerçek olmadığını ve oyunun kasıtlı ve gereksiz biçimde durdurulduğunu görürse, teknik direktör takımından bir oyuncuyu 10 saniyeden kısa sürede sahayı terk etmesi için seçmek zorunda kalacak.

Kararın uygulanmaması durumunda, sahayı terk etmesi gereken oyuncu takım kaptanı olacak.

Hakem Kurulu, hakemin, kasıtlı bir zaman kaybettirme girişimine dair belirtilere sahip olduğunda 10 saniyelik bir geri sayım başlatabileceğini ve ardından yeni kurallarda öngörülen ceza ve yaptırımları uygulayabileceğini açıklıyor.

Ağzı kapatmaya kırmızı kart yok

Buna karşılık, İspanya Hakem Teknik Kurulu, son dönemde tartışma yaratan maddelerden birini uygulamama kararı aldı. Söz konusu madde, medyada "Vinicius yasası" olarak bilinen, rakiplerle konuşurken ağzını kapatan oyuncuların oyundan atılabilmesiyle ilgiliydi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu "IFAB" tarafından belirlenen kurallar, her turnuvanın bu kuralı uygulayıp uygulamayacağını kendisinin belirlemesine olanak tanıyor. İspanya Hakem Kurulu da bu kuralı yerel müsabakalarda benimsememeyi tercih etti.

Kurul yetkilileri şu açıklamayı yaptı: "Bize göre ağzı kapatmak kırmızı kart olmayacak. Oyuncunun rakibine ne söylediğini bilmiyoruz ve onu oyundan atmanın adaletsiz ve abartılı bir davranış olacağını düşünüyoruz."