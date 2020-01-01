İspanya Kral Kupası finali için erteleme talebi

Athletic Bilbao ve Real Sociedad, koronavirüs nedeniyle futbolun ne zaman devam edeceği belirsizliğine rağmen taraftarı önünde final oynamak istiyor.

Athletic Bilbao ile , İspanya Kral Kupası finalini seyirciler önünde oynamak istiyor.

İki kulüp de koronavirüs sonrası liglerin devam edilmesi durumunda İspanya Futbol Federasyonu'na Kral Kupası finalinin seyircili oynanması için erteleme başvurusunda bulundu.

Hem Athletic Bilbao hem de Real Sociedad, karşılaşmanın seyircili oynanmasını sağlayacak şartlar oluşana kadar beklemek istediklerini federasyona bildirdi.

Daha fazla takım

18 Nisan'da oynanması beklenen İspanya Kral Kupası finali, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. UEFA ise 'ne katılacak takımı belirleyebilmek için finalin en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istiyor.