İspanya, İsveç karşısında pas rekoru kırdı

Euro 2020’yi İsveç karşısında açan İspanya, rekor üstüne rekora imza attığı maçta aradığı golü bir türlü bulamadı.

Sevilla’da oynanan E Grubu mücadelesinde İspanya ile İsveç sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Maç boyunca topun tek hakimi olan İspanya, rekor sayıda pas yapmasına rağmen İsveç savunmasının kilidini açamadı.

Maçı %75 topa sahip olma oranıyla tamamlayan Matadorlar, rakip kaleye beşi isabetli 17 şut gönderdi. Ancak İsveç’in file bekçisi Robin Olsen, yaptığı beş kurtarışla adeta kalesinde devleşti.

90+2'de Moreno'nun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu müthiş bir refleksle çıkaran Olsen, takımı adına bir puanı kurtaran isim oldu.

Rekor var galibiyet yok

İlk yarıyı 419 isabetli pas ile tamamlayan İspanya, Avrupa Şampiyonaları tarihinde ilk 45 dakikada en fazla pas yapan takım oldu.

419 pasın 303’ü rakip yarı sahada gerçekleşti. Bu da ayrı bir rekor olarak kayıtlara geçti. İsveç ilk yarıda İspanya yarı sahasında sadece 38 pas yapabildi. Bu ise turnuva tarihinin en düşük sayısıydı.

İspanya karşılaşmayı 917 pasla tamamlayarak, 9 yıl önce bugün kırdığı Avrupa Şampiyonası rekorunu geliştirdi.

İspanya, Euro 2012’de İrlanda karşısında maçı 859 pasla bitirmişti. Bu pasların 136’sında ise pas denince akla ilk gelen isimlerden Xavi’nin imzası vardı.

Maçtan notlar

Pedri, Avrupa Şampiyonaları’nda İspanya formasını giyen en genç oyuncu oldu (18 yıl, 201 gün).

İspanya’nın Avrupa Şampiyonaları’nda 0-0 biten son maçı, 1980’de İtalya’ya karşıydı.

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