İspanya ile oynanacak kritik maçın başlamasına bir saat kala Scaloni’yi endişelendiren 3 soru işareti

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, yarın Pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile oynanacak maç için ilk 11’ine son rötuşları yapıyor. Arka arkaya ikinci şampiyonluk hedefinde olan takımın beklenen kadrosu konusunda üç önemli belirsizlik bulunuyor.

Arjantinli "TYC" kanalının internet sitesine göre, Scaloni, Arjantin'in 2022 Katar Dünya Kupası'nı kazanmasından dört yıl sonra, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde olası değişiklikleri değerlendiriyor.

Turnuva boyunca olduğu gibi, teknik direktör maç öncesindeki günlerde herhangi bir açıklama yapmadı ve şampiyonluk mücadelesine çıkacak kadro hâlâ belirsizliğini koruyor; ancak kadronun genel yapısı değişmeyecek gibi görünüyor.

Sağ bekte Molina mı, Montiel mi?

İlk ikilem, Nahuel Molina ile Gonzalo Montiel arasında sağ bek pozisyonu etrafında şekilleniyor. Atletico Madrid oyuncusu turnuva boyunca yerini garantilemiş olsa da, İngiltere ile oynanan yarı final maçında istikrarlı bir performans sergileyemedi; rakibin golü onun kanadından geldi.

Buna karşılık, River Plate’in savunma oyuncusu ikinci yarıda oyuna girerek en iyi performansını sergiledi; sahada öne çıkarak final maçının ilk on birinde yer almak için güçlü bir aday oldu.

Orta sahada iki pozisyon için üçlü rekabet

İkinci sorun orta sahada yatıyor; Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone ve Nicolás González olmak üzere üç oyuncu sadece iki pozisyon için rekabet ediyor.

İngiltere maçında ilk 11'de yer almayan De Paul, oyuna yedek olarak girdiğinde önemini kanıtladı. Takım üzerindeki etkisi ve kritik maçlarda sağladığı ivme göz önüne alındığında, “küçük motor” ilk 11’e geri dönebilir.

Bununla birlikte, sol ayaklı Atlético Madrid oyuncusu González, Scaloni’nin planlarında her zaman bir seçenek olarak kalıyor ve özellikle Lamine Yamal’ın hareketlerini kısıtlama ihtiyacı göz önüne alındığında, Simeone’nin oğlunun yerine geçmesi ihtimali de yok değil; ve Pedro Porro'nun hareketlerini sınırlama ihtiyacı göz önüne alındığında, Simeone'nin oğlunun yerine geçmesi ihtimal dışı değildir; ancak şu anda Boca Juniors oyuncusu daha öncelikli konumdadır.

Lo Celso, Paredes’e rakip

Üçüncü ikilem ise Giovanni Lo Celso ile ilgili. Son antrenmandan sonra şansı artan Real Betis orta saha oyuncusu, Scaloni’nin dağıttığı 13 antrenman formundan birini aldı ve henüz tam formuna kavuşamayan Leandro Paredes’in yerini alabilir.

Olası kadro

Mevcut bilgilere göre, Arjantin'in ilk 11'inin şu şekilde olması bekleniyor:

Kaleci: Emiliano Martínez

Defans: Gonzalo Montiel (Nahuel Molina), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Orta saha: Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul (Nicolás González), Enzo Fernández, Leandro Paredes (Giovanni Lo Celso), Alexis Mac Allister

Forvet: Lionel Messi, Julian Álvarez