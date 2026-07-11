İspanya Genç Milli Takımı, Almanya'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu

İspanya 19 Yaş Altı Genç Milli Takımı, final maçında Almanya’yı 2-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonluğu unvanını geri kazandı.

Bu klasik karşılaşmada, teknik direktör Paco Gayardo yönetimindeki “La Roja” üstünlüğünü ortaya koydu. Villarreal’in forveti Hugo López, ilk yarının bitimine az kala direkten seken topu değerlendirerek skoru açtı; ardından ikinci yarının başında Real Madrid'li Mario Rivas, takım arkadaşı Yanez'in kullandığı duran topta güçlü bir kafa vuruşuyla maçı kesinleştirdi.

İspanya, turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen ve La Masia’nın eski oyuncusu Xavi Espart’ın turnuvanın en iyi oyuncusu ve La Masia'nın eski oyuncusu Xavi Espart'ın yanı sıra Thiago Petarş ve Kim Junent'in olağanüstü performansları sayesinde ilk yarıyı domine etti. Almanya ise sıkı bir savunma ve golcüsü Otto Stang'ın (Hamburg forveti) liderliğindeki kontra ataklara dayandı; ancak Stang'ın girişimleri, savunma ikilisi Quenca ve Rivas tarafından kararlılıkla engellendi.

İkinci yarıda, ikinci golün ardından Almanya’nın baskısı giderek arttı. Hoffenheim’ın yetenekli oyuncusu Fields, kaleci Mano Gonzalez’in gol çizgisinde ustaca kurtardığı bir çapraz vuruşla farkı azaltmaya çok yaklaştı, Son dakikalarda ise Kolbrith’in girişimlerini de boşa çıkararak kalesini gole kapatmayı başardı ve takımını şampiyonluğa taşıdı.

Bu başarı, çeşitli yaş kategorilerindeki İspanyol milli takımlarının başarılarının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. A milli takım ikinci şampiyonluğunu kazanmaya çalışırken, 19 yaş altı milli takım da David Aznar’ın takımının izinden giderek Almanya’yı mağlup ettikten sonra üstünlük serisini sürdürüyor.