İspanya futbolunun en yetkili isimlerinden birisi, Messi'nin eski takımı Barcelona'ya dönme ihtimali üzerine konuştu.

NE OLDU? Yedi kez Ballon d'Or kazanan Arjantinli süperstar, Paris Saint-Germain'deki kontratı sona ererken Camp Nou'ya doğru hızla yaklaşıyor.

Messi, yeni şartları finanse edemedikleri için Barça ile bağlarını koparmak zorunda kaldıktan iki yıl sonra bonservissiz olarak eski takımına dönmeye sıcak bakıyor.

La Liga Başkanı Javier Tebas, FFP kurallarının Barcelona'nın Messi'yi transfer etmesi için değiştirilmeyeceği konusunda uyarıda bulunarak Katalan devinin hâlâ ekonomik meselelerle uğraştığını söyledi.

Ancak RFEF Başkanı Luis Rubiales, çarpıcı bir anlaşmanın yapılabileceğini umuyor.

NE SÖYLEDİLER: Barça'nın Messi'yi geri alıp alamayacağı sorulduğunda Rubiales gazetecilere şunları söyledi: "Eğer Messi La Liga'ya dönerse kollarımızı açıp onu karşılarız. Sonunda tüm İspanyollar ve ayrıca İspanyol futbolunun tüm taraftarları en iyi oyuncuların burada olmasını istiyor.

"Ne olursa olsun, Leo Messi dünya futbolunda eşsiz ve onun için her zaman en iyisini diliyorum."

BÜYÜK RESİM: Messi, Barça ile 20 unutulmaz yıl geçirdi ve 35 yaşındaki oyuncu Blaugrana ile 35 kupa kazanırken 672 gol kaydetti.

Rubiales, bir zamanlar Levante'deyken tüm zamanların en iyisi olan Güney Amerikalı yıldızla zaman zaman karşılaştı ve şunları ekledi:

"Leo Messi'ye karşı oynayacak kadar şanslıydım, ancak bunun şans mı yoksa şanssızlık mı olduğunu söylemek çok zor, çünkü onu tutmam gerekiyordu.

"Messi, kesinlikle eşsiz, muhteşem ve harika bir oyuncu."

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SIRADA NE VAR? Barcelona, gelecek sezon PSG'de devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan Arjantinli eski yıldızıyla görüşme gerçekleştirdi.

Ancak Messi'yi yeniden kadrolarına katmak için aşmaları gereken birkaç engel var.

2022 Dünya Kupası zaferi yaşayan Arjantinli süperstarın, MLS veya Suudi Arabistan'a da transfer olacağına dair haberler de var.