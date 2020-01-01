İspanya Futbol Federasyonu 5 değişikliğe onay verdi

İspanya Futbol Federasyonu, 2019-20 sezonunun kalan bölümünde olağanüstü durumlar nedeniyle 5 oyuncu değişikliğine izin vermeyi planlıyor.

İspanya Futbol Federasyonu, 2019-20 sezonunun kalan bölümünde olağan dışı şartlar nedeniyle tüm liglerde 5 oyuncu değişikliğine izin vermeyi planladıklarını açıkladı.

İspanya Futbol Federasyonu yaptığı resmi açıklamada, başta olmak üzere ülkedeki liglerde oyuncu değişikliği sayısının 5'e çıkmasına onay verildiğini duyurdu.

Bununla beraber 5 hak olsa da oyuncu değişikliği için maç 3 kez duracak. Takımlar 2 kez 2 değişiklik ya da 1 defada 3 değişiklik yapabilecek.

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Ancak kararın resmiyete varması için IFAB'dan onay alınması gerekiyor.