İspanya Futbol Federasyonu 5 değişikliğe onay verdi
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İspanya Futbol Federasyonu, 2019-20 sezonunun kalan bölümünde olağan dışı şartlar nedeniyle tüm liglerde 5 oyuncu değişikliğine izin vermeyi planladıklarını açıkladı.
İspanya Futbol Federasyonu yaptığı resmi açıklamada, La Liga başta olmak üzere ülkedeki liglerde oyuncu değişikliği sayısının 5'e çıkmasına onay verildiğini duyurdu.
Bununla beraber 5 hak olsa da oyuncu değişikliği için maç 3 kez duracak. Takımlar 2 kez 2 değişiklik ya da 1 defada 3 değişiklik yapabilecek.
Ancak kararın resmiyete varması için IFAB'dan onay alınması gerekiyor.