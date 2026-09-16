İspanya Futbol Federasyonu bugün çarşamba günü, A Milli Takım'ın teknik direktörü Luis de la Fuente hakkında resmi bir karar açıkladı.

De la Fuente, birkaç ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nı şampiyonluğa taşımıştı.

İspanya Futbol Federasyonu, başkanı Rafael Louzán aracılığıyla, Dünya Futbol Zirvesi sırasında teknik direktörün sözleşmesinin iki yıllığına resmi olarak uzatıldığını açıkladı; mevcut sözleşmesinin 2028 Avrupa Uluslar Şampiyonası'nın ardından sona ermesi planlanıyordu.

"As" gazetesi, yeni anlaşmanın doğal olarak, olağanüstü sportif başarılarının bir takdiri olarak maaş yapısını yeniden düzenlediğini ve bunun onu en yüksek maaş alan teknik direktörler arasına sokacağını belirtti.

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Louzán şunları söyledi: "Sonuçları kendi adına konuşuyor, iş ahlakı kendi adına konuşuyor... ve halk onu seviyor ve takdir ediyor." Sözlerini şöyle sürdürdü: "Maaş açısından ilk on içinde olmadığı için ona sözleşmesini uzatmayı teklif ettim. Artık öyle olacak. Birkaç yıl daha kalabilmesi için anlaşmaya son rötuşları yapmak üzereyiz. Burada 14 yıl geçirdi ve kariyerini burada tamamlamasını istiyorum."

Dünya Kupası'ndaki başarının ardından iki taraf, basit görünen ve halihazırda imzalanmış olan anlaşmaya son rötuşları yapmak için yaz sonrası bir araya gelmek konusunda anlaştı.

Yeni sözleşmenin bitiş tarihi olan 2030 özel bir öneme sahip; zira o yıl İspanya, Dünya Kupası'nın başlıca maçlarına ev sahipliği yapacak.

De la Fuente'nin sözleşme uzatma açıklaması, kendisinin Avrupa Uluslar Ligi'ne katılacak İspanya Milli Takımı'nın ilk kadrosunu açıklamasından iki gün önce geldi.

Takım, dört maç oynamak üzere 22 Eylül Salı günü bir araya gelecek: 26 Eylül Cumartesi günü Wembley Stadı'nda İngiltere - İspanya; 29 Eylül Salı günü Sevilla'daki Sánchez Pizjuán Stadı'nda İspanya - Hırvatistan; 3 Ekim Cumartesi günü Oviedo'daki Carlos Tartiere Stadı'nda İspanya - Çek Cumhuriyeti; 6 Ekim Salı günü Split'teki Poljud Stadı'nda Hırvatistan - İspanya.