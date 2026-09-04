İspanya, Fas'a meydan okuyor: "2030 finali burada olmayacaksa nerede oynanacak!?"

2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma yarışı, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan'ın final maçının İspanya'da oynanması yönündeki ısrarını yinelemesiyle yeni bir tırmanma aşamasına girdi. Louzan, Fas'ın da bu maça ev sahipliği yapma yönündeki rekabetine karşın, ülkesinin turnuvanın en önemli karşılaşmasına ev sahipliği yapmak için en güçlü gerekçelere sahip olduğunu vurguladı.

Louzan, cuma günü Ceuta'da bulunduğu sırada, İspanya'nın "bugün en iyi futbol ülkesi" olduğunu söyleyerek millî takımlarının ve kulüplerinin sicilini gerekçe gösterdi. Aynı zamanda maçın oynanacağı stat konusundaki nihai kararın Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın yetkisinde olduğunu vurguladı.

İspanya Federasyonu Başkanı, futbol tarihi ve organizasyon imkânları göz önüne alındığında ülkesinin finale ev sahipliği yapmayı hak ettiğini ekledi ve Fas'ın rekabeti konusunda net bir mesaj vererek şu soruyu sordu: "İspanya'da olmayacaksa nerede oynanacak?"

Louzan'ın bu tavrı, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak stadın belirsizliğini korumasının ortasında geldi. "FIFA" şu ana kadar resmî bir karar açıklamazken, İspanya ve Fas kapanış maçına ev sahipliği yapma onurunu kazanmak için rekabet ediyor.

İspanya, finale ev sahipliği yapmak için Santiago Bernabéu ve Spotify Camp Nou statlarını iki seçenek olarak öne sürerken, Fas tarafında Casablanca'daki Hasan II Stadı bu karşılaşma için en öne çıkan aday olarak beliriyor.

Bernabéu, organizasyon ve ticari kapasitesini güçlendiren büyük bir yenileme çalışmasından geçmişti. Camp Nou ise yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından turnuva maçlarına ev sahipliği yapmaya uygun hâle geldi.

İspanya tarafı kampanyasında, ülkenin turnuvanın en fazla sayıda maçına ev sahipliği yapmasının yanı sıra büyük spor etkinliklerini düzenleme konusundaki uzun deneyimine dayanırken, Fas ise Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında güçlendirdiği spor projesine ve modern altyapısına güveniyor.

2030 Dünya Kupası, İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortak organizasyonuyla düzenlenecek; ancak finale ilişkin rekabet, Dünya Kupası'nın yüzüncü edisyonunun şampiyonunun kupasını kaldıracağı stadı belirleyecek son sözü "FIFA"dan beklerken, İspanya ile Fas arasında ayrı bir mücadeleye dönüştü.