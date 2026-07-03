İspanya, Dünya Kupası'nda izlenme rekorları kırdı

İspanyol milli takımı, 2026 Dünya Kupası mücadeleleri sırasında saha içinde ve dışında olağanüstü rekorlar kırmaya devam etti. İspanyol “Marca” gazetesinin haberine göre, Avusturya ile oynadıkları maç, bu yıl İspanya’da bir televizyon programı için kaydedilen en yüksek izlenme oranını elde etti.

İspanya Milli Takımı, Avusturya'yı 3-0'lık büyük bir skorla mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti. Bu maçın önemi sadece sportif boyutla sınırlı kalmayıp, televizyon ekranlarında kitlesel bir fenomen haline geldi.

"Marca" gazetesi, maçın ortalama 10.760.000 izleyici çektiğini ve %69,5'lik bir izlenme oranı elde ettiğini belirtti. Bu sonuçla maç, İspanya'da Dünya Kupası'nın şu ana kadar en çok izlenen maçı oldu ve aynı zamanda 2026 yılının başından bu yana ülkedeki en yüksek izlenme oranına sahip televizyon programı oldu.

Bu rakamlar, İspanya milli takımının maçlarının sahip olduğu büyük popülariteyi yansıtıyor; “La Roja”nın turnuvadaki her maçında milyonlarca izleyiciyi kendine çekmeye devam ediyor.

Yayıncı kanallar açısından ise, İspanya Radyo ve Televizyon Kurumu’na (TVE) bağlı “La 1” kanalı, ortalama 9.178.000 izleyici ve %59,6’lık izlenme oranıyla en büyük izleyici payını elde etti.

"Teledeporte" kanalı da dikkat çekici bir izlenme performansı sergiledi; 771 bin izleyici maçı bu kanaldan takip etti ve izlenme oranı %5'e ulaştı. Öte yandan, ücretli "DAZN" platformu 810 bin izleyici çekerek %4,9'luk bir izlenme oranı elde etti.

Maçın izlenme zirvesi, karşılaşmanın son dakikalarına denk gelen saat 22:53'te kaydedildi; bu sırada sadece "La 1" kanalını izleyenlerin sayısı 10.447.000'e ulaştı ve bu durum, karşılaşmaya yönelik kitlesel ilginin büyüklüğünü yansıtıyordu.

Seyirci ilgisi sadece maç süresiyle sınırlı kalmadı, maç öncesindeki medya kapsamına da yayıldı. “Marca” gazetesi, maça olan büyük ilginin ön programlara da açıkça yansıdığını belirtti.

"La 1" kanalı, maçın başlamasından önce yaptığı kapsamlı yayınlarla medya sahnesinde liderliğini sürdürdü; "New York'a Giden Yol" adlı özel program, %15'lik bir izlenme oranıyla ortalama 1.095.000 izleyiciye ulaştı.

Gazete ayrıca, üç saat süren yayının bir aşamasında beş milyondan fazla kişinin yayını izlediğini belirtti; bu da Dünya Kupası sırasında İspanya milli takımının maçlarının sahip olduğu muazzam popülariteyi bir kez daha teyit etti.