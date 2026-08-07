Celtic'in kanat mevkisini güçlendirmeye yönelik hamlelerinin ayrıntıları netleşti; Real Oviedo'nun yıldızı Mısırlı milli oyuncu Heytham Hasan, İskoçya Ligi'ne transfer olmaya yaklaştı.

Celtic ile Real Oviedo arasında Heytham Hasan konusundaki görüşmeler son saatlerde büyük ölçüde ilerledi, ancak İspanyol kulübü CeltsAreHere sitesine, iki taraf arasında henüz resmi ve nihai bir anlaşmaya varılmadığını doğruladı.

Siteye göre transfer artık çok yakın, ancak kanat oyuncusu hâlâ Oviedo'nun bir oyuncusu; zira transferin tamamlanmasından ve oyuncunun ayrılığa dair nihai onayının alınmasından önce çözülmesi gereken bazı ayrıntılar bulunuyor.

Oviedo'nun, 2026/2027 sezonunun başlaması öncesindeki son hazırlık maçı için cumartesi günü Fransız ekibi Le Havre karşısına çıkacak 22 kişilik kadrosunu açıklaması ve bu kadroda Heytham Hasan'a yer vermemesinin ardından durum dikkat çekici bir şekilde değişti.

Site, oyuncunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığını belirtti; bu da, özellikle takımın İspanya İkinci Ligi'ne düşmesinin ardından oyuncunun ayrılık fikrine sıcak bakması göz önüne alındığında, kadroda yer almamasını ilginç kılıyor. Site, İspanyol kulübünün içinden bir kaynağa dayanarak görüşmelerin hâlâ sürdüğünü ve bu işin "biraz zaman alacağını" vurguladı.

İskoç kaynaklara göre Celtic, transferi 9 milyon sterlin karşılığında bitirmeye karar verdi; iki kulüp arasında bazı nihai maddeler ise önümüzdeki günlerde görüşülmeye devam edecek.

Nihai anlaşmaya varılır varılmaz, atılacak sonraki adımlar oyuncunun İspanya'dan ayrılma iznini alması ve sağlık kontrolünden geçmesi; ardından sözleşmelerin imzalanması ve transferin resmi olarak açıklanması olacak.