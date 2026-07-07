İspanya'dan iki oyuncu antrenmana katılmadı... Belçika maçında da forma giyemeyecek mi?

Salı günü yayınlanan bir haberde, İspanya Milli Takımı’ndan iki oyuncunun, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika ile oynanacak maç öncesinde yapılan antrenmanlara katılmadığı ortaya çıktı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, İspanya milli takımı, Portekiz'i yenerek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesinden birkaç saat sonra, Salı günü Dallas'taki Cotton Bowl Stadyumu'nda bir toparlanma antrenmanı gerçekleştirdi.

Zorlu maçtaki zaferin ardından ortam son derece coşkulu bir havaya büründü; gülümsemeler, memnuniyet ve büyük bir heyecan hakimdi.

Antrenmanlarda dikkat çeken tek nokta, Aymeric Laporte ve Pau Kubarsi'nin sahada olmamasıydı.

İspanya Futbol Federasyonu her ikisinin durumuna da tam güven duyduğunu belirtmiş olsa da, ikisi de spor salonunda kaldı.

Bu, diğer günlerdeki gibi bir iyileşme seansıydı ve iki savunma oyuncusunun yarın her zamanki gibi takımın geri kalanına katılması bekleniyor.

İspanya’nın, önümüzdeki Cuma günü Belçika ile oynayacağı çeyrek final maçı öncesinde geriye sadece üç antrenman seansı kaldı.

İlk antrenman geçen Salı günü Dallas’ta gerçekleştirildi; sonraki iki antrenman ise takımın Dünya Kupası’ndaki bir sonraki maçını oynayacağı şehir olan Los Angeles’ta yapılacak.