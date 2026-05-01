İspanya'da şok edici bir düşüş: Real Mallorca, Girona ve Sevilla'yı sarsıyor

RCD Mallorca, Cuma günü LaLiga'dan düşmeme mücadelesinde çok önemli bir galibiyet elde etti. Adalılar, doğrudan rakibi Girona'yı 0-1 mağlup etti. Girona, Mallorca ve Elche gibi 38 puana sahip. Deportivo Alavés 36 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alırken, Sevilla (34), Levante (33) ve Real Oviedo (28) ise küme düşme potasında bulunuyor.

Girona'nın Estadi Montilivi stadyumu, Mallorca ile oynanan bu çok önemli maç için tamamen doluydu. Taraftarlar, bir galibiyetin ligde kalma yolunda büyük bir adım olacağını biliyorlardı ve ilk yarıda oyuncuların büyük bir gerginlik içinde oldukları açıkça görülüyordu.

İlk yarıda gol fırsatları azdı. Sol bek olarak sahaya çıkan Daley Blind, Pablo Torre'ye yaptığı iddia edilen faulün ardından Mallorca'ya penaltı kazandıracak gibi görünüyordu. Hakem Girona lehine karar verince Hollandalı oyuncu rahat bir nefes aldı.

Bu korku anına rağmen, Girona öne geçme şansını daha çok yakaladı. Claudio Echeverri, ilk yarıda ev sahibi takım için açık ara en büyük şansı yakaladı, ancak Leo Román ile karşı karşıya kaldığında, forvet Mallorca kalecisine doğru vurdu.

Bu pahalıya mal olan bir kaçırış oldu, çünkü devre bitmeden hemen önce Mallorca golü buldu. Johan Mojica'nın ortasında Samu Costa tamamen gözden kaçtı ve rahatça kafayla golü attı: 0-1.

İkinci yarıda Girona oyunu domine etti, ancak Katalanlar gerekli şansı bulamadı. Azzedine Ounahi direğe, Joel Roca üst direğe çarptı ve Axel Witsel'in kafa vuruşu dışarıya gitti.

Teknik direktör Martin Demichelis'in Mallorca'sı harika bir direnç gösterdi ve sanki ligde kalmayı garantilemiş gibi galibiyeti kutladı. Üç puanı cebine koyan Mallorca, her halükarda çok iyi iş çıkardı.

Elche (Celta de Vigo deplasmanında), Deportivo Alavés (Athletic Club evinde), Sevilla (Real Sociedad evinde), Levante (Villarreal evinde) ve Real Oviedo (Real Betis deplasmanında) bu haftaki maçlarda sahaya çıkacak ve toplamda beş maç daha oynayacak. Girona ve Real Mallorca ise dört maç oynayacak.