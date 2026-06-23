İspanya'da skandal: Cucurella'nın eşi, Real Madrid'e transferinin ardından tehdit ve tacize uğradı

Marc Cucurella’nınChelsea’den Real Madrid’e transferi tartışmalı ve şaşırtıcı bir gelişme oldu; eşi Claudia Rodríguez ise tacizlere ve hatta ölüm tehditlerine maruz kaldı. Bek oyuncusu, istediği gibi Dünya Kupası başlamadan önce İspanya'ya transferini tamamladı, ancak kişisel açıdan bu haber büyük endişe kaynağı oldu: Çocukluğundan beri Real Madrid taraftarı olan ve transferi sevinçle karşılayan eşi, taraftarların nefretinin hedefi haline geldi. Sport gazetesine göre, çok sayıda ölüm tehdidi aldı ve tacize uğradı.





ESKİ BARSELONA OYUNCUSU - Bu hamle Katalonya’da büyük bir öfkeye yol açtı; zira bek, Barça’nın altyapısında oynamış ve daha sonra bu kulüpte profesyonel olarak ilk maçına çıkmıştı: Barcelona taraftarları bu transferi bir ihanet olarak görüyor. Claudia, stilist, manken ve influencer; Instagram hesabında yaklaşık 200.000 takipçisi var: İkili, 2018’den beri birlikte ve üç çocukları var.