İspanya'da Marco Asensio çılgınlığı! Fenerbahçe'nin yıldızı gündem oldu...

Fenerbahçe, Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 49 yapan sarı-lacivertliler, 52 puanla lider olan Galatasaray’ı takibini sürdürdü.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın 16’ncı dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 27’nci dakikada Marco Asensio’nun topuk pasında topla buluştuktan sonra topu ağlara gönderen Kerem Aktürkoğlu, skoru 2-0 yaptı. 33’üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kerem, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. İlk yarı Fenerbahçe’nin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gençlerbirliği’nde Sekou Koita, 55’inci dakikada farkı 2’ye düşüren golü attı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak puanını 49’a çıkardı.

Marco Asensio'dan şık asist

Marco Asensio’nun Kerem Aktürkoğlu’na topuk pası ile yaptığı asist ise maça damga vurdu. İspanyol basını da Asensio'nun asistini konuştu.

Marca: 'Matador' Asensio, Türkiye Süper Ligi'nde yoluna çıkan ‘kurbanları’ alt etmeye devam ediyor. Mallorca, Espanyol, Real Madrid, PSG ve Aston Villa'nın eski oyuncusu, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği maçta ‘Guti tarzı’ bir topuk pasıyla yine belirleyici oldu. Asensio'nun ‘sanat eseri’ gecikmedi. Kerem Aktürkoglu'na inanılmaz bir topuk pası attı.

AS: Asensio, ne yaptın sené Hayatının asistini yapmak için resmen Guti’ye dönüştü. Muhteşem topuk pasıyla Guti'yi hatırlattı. Türkiye'de formunun zirvesinde ve bunu her hafta kanıtlıyor.

Asensio, üç puanın anahtarı. Marco Asensio, sezon başından beri gösterdiği mükemmel performansı sürdürüyor ve oyundaki etkisini hiç kaybetmiyor.