İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, dört adaylı seçim münazarasında Atlético Madrid taraftarı olduğunu açıklamasının ardından kulübün taraftarları arasında tartışmalara yol açtı. Sánchez, 2030 Dünya Kupası finalinin nerede oynanacağına ilişkin tartışma sırasında kulüp ve stadı hakkında konuşurken iki hata yaptı.

Reklam

İspanyol yayın kuruluşu COPE'nin bugün (cuma) aktardığına göre, Halk Partisi (PP) lideri Alberto Núñez Feijóo, Dünya Kupası finaline ev sahipliği konusundaki tartışmayı fırsat bilerek Sánchez'e ve diğer adaylara, final maçının İspanya'da oynanmasına ilişkin tutumlarını sordu.

Feijóo, ülkesinin finale ev sahipliği yapmasını savunduğunu söyledi ve diğer adaylara aynı görüşü paylaşıp paylaşmadıklarını sordu.

Ayrıca okuyun

Final Fas'ta mı, Madrid'de mi? Tartışmalı soru İspanya başbakan adaylarının münazarasını alevlendirdi

"İğrenç ve bambaşka bir kötülük seviyesi": Neuer'in eşi "aldatma" söylentileri arasında tartışma yarattı

Sánchez ise yanıtında, bir Atlético Madrid taraftarı olarak maçın takımının stadında oynanmasını isteyeceğini, ancak Real Madrid'in kalesi Santiago Bernabéu'da oynanmasını anlayışla karşıladığını söyledi.

Reklam Reklam

Ne var ki bu yanıt, stadın eski bir adını kullanması ve kulübü tanımlama biçimi nedeniyle Madrid ekibinin taraftarlarından eleştiri aldı.

Related Topics

İlk hata, Sánchez'in Atlético Madrid'in stadından "Wanda" diye söz etmesiydi; oysa bu ticari isim 2022'den bu yana kullanılmıyor.

Stat, Eylül 2017'de "Wanda Metropolitano" adıyla açılmış, Cívitas grubuyla yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından Temmuz 2022'de adı "Cívitas Metropolitano" olarak değiştirilmişti.

Reklam

Kulüp, Ekim 2024'te Suudi Arabistan havayolu şirketi "Riyadh Air" ile 2033'e kadar sürecek dokuz yıllık yeni bir ticari anlaşma imzaladığını duyurdu ve stadın ticari adı "Riyadh Air Metropolitano" oldu.

Yaklaşık 70.000 seyirci kapasiteli stat, İspanya'nın en önemli spor tesisleri arasında yer alıyor ve 2019'da Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yaptı.

Reklam

İkinci hata ise COPE'nin haberine göre, Sánchez'in takımı tanımlarken taraftarlar arasında yaygın olarak kullanılan kısa ad "Atleti" yerine "Atlético" kelimesini kullanmasıydı.

Kulübün taraftarları, takım formasının kırmızı-beyaz renklerine atıfla "Colchoneros" lakabıyla da biliniyor.

Reklam

"Atleti" adı, kulüp kültüründe ve taraftarlar nezdinde özel bir yere sahip. Atlético Madrid de kimliğini ifade etmek için resmi materyallerinde bu adı kullanıyor ve bu durum taraftarlara yönelik kampanyalarında açıkça görülüyor.

Tepkiler sosyal medyadaki kulüp taraftarlarıyla sınırlı kalmadı; İspanyol basın kuruluşları da olayı gündemine taşıdı.

Reklam

Sunucu Vicente Vallés de hatayı yorumlayarak gerçek bir Atlético taraftarının "Atleti'denim" diyeceğini ve stadın adının "Metropolitano" olduğunu vurguladı.

2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yarışı Fas ile İspanya arasında bir anlaşmazlığa dönüştü, çünkü ortak aday dosyası final maçının hangi ülkede oynanacağını netleştirmemişti.

Reklam

İspanya, finalin kendi hakkı olduğu konusunda ısrarcı olurken Madrid'deki Santiago Bernabéu ile Barcelona'daki Spotify Camp Nou stadyumlarını aday olarak sunuyor. Fas ise Kazablanka yakınlarındaki Benslimane'de yer alacak ve yaklaşık 115.000 seyirci kapasiteli olması planlanan yeni Hassan II Stadyumu'nu öne çıkarıyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ise henüz kararını açıklamadı ve stadın "uygun zamanda" belirleneceğini vurguladı.