İspanya, Arjantin’i boğuyor… Kanıtı ise Messi’nin tuhaf forma numarası!

İspanya milli takımı, ABD’nin New York kentindeki “MetLife” Stadyumu’nda Arjantin ile oynadığı 2026 Dünya Kupası final maçının ilk yarısını tamamen domine etti.

İlk yarı golsüz berabere sona ermesine rağmen, top hakimiyeti İspanya'daydı; Arjantin oyuncuları ise savunma bölgelerine çekilip hızlı kontra ataklara güvenmeye çalıştı.

İspanya oyuncuları, kaleci Emiliano Martínez’in uyanıklığı karşısında birçok fırsatı kaçırırken, yıldız Lionel Messi liderliğindeki “Tango” takımı hücumda ortadan kayboldu ve kaleci Unai Simón’un kalesine karşı hiçbir gerçek fırsat yaratamadı.

İspanya’nın ilk yarı boyunca üstünlüğünü teyit eden bir istatistik ise “Opta” tarafından “X” platformunda paylaşıldı. Buna göre Messi, Dünya Kupası finalinin ilk 15 dakikasında topa sadece bir kez dokundu ve bu da başlama vuruşuydu.





İspanya Milli Takımı, 2010'dan sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Öte yandan, Arjantin Milli Takımı ise üst üste ikinci, tarihindeki dördüncü şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.



