İspanya 2. Lig ekibi Leganés, dev bir transfer çalımını tamamlıyor

Leganés, transfer piyasasında akılalmaz bir hamleye imza attı. İspanya 2. Lig ekibi, cuma günü Álvaro Morata'nın gelişini duyurdu. Golcü oyuncu, satın alma opsiyonuyla Como'dan kiralandı.

Morata'nın (33) artık Como'da bir geleceği kalmamıştı; özellikle de kulübün Moise Kean'i kadrosuna katmasının ardından. İtalyan oyuncu, Fiorentina'dan 40 milyon euro karşılığında geldi ve eski FC Utrecht forveti Anastasios Douvikas ile rekabete girecek.

Madrid doğumlu oyuncu, memleketinde hem Real Madrid hem de Atlético forması giydi; ayrıca Juventus, Chelsea, Milan ve Galatasaray gibi kulüplerde oynayarak yurt dışında da çok etkileyici bir kariyer özgeçmişi oluşturdu.

Ancak son yıllarda Morata, eskisine kıyasla daha az belirleyici bir isim hâline geldi. İspanya'yı 2024'te kaptan olarak Avrupa Şampiyonası zaferine taşıdıktan sonra, yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Atleti'den Milan'a transfer oldu.

Orada kısa sürede gözden düştü ve Galatasaray'daki kiralık dönemi de büyük bir başarı olmadı. Morata, geçen yaz Como'ya kiralandı ve kulüp ocak ayında onun bonservisini kalıcı olarak aldı. Morata burada 30 maçta attığı 1 golle büyük hayal kırıklığı yarattı.

Morata'nın kiralanacağı ya da satılacağı hiç de sürpriz değildi, ancak İspanyol medyası da onun kalibresindeki bir oyuncunun kariyerine İspanya'nın ikinci seviyesinde devam edecek olmasına inanmakta zorlanıyor.

Marca bu transferi "yaz döneminin en büyük yaz takviyelerinden biri" olarak nitelendiriyor ve Morata'yı "ligin en öne çıkan isimlerinden biri" diye tanımlıyor. Morata, Leganés'te Madrid bölgesine geri dönüyor; bu durumun da sürpriz kararında rol oynamış olması mümkün.

Özellikle Morata da kadrodayken Leganés'in hedefi net: bir an önce LaLiga'ya dönmek. Los Pepineros (salatalık yetiştiricileri) 2025'te LaLiga 2'ye düştü ve geçen sezonu beşinci sırada tamamladı.



