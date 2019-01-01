İsmi Galatasaray'la anılan Mario Balotelli, Marsilya yolunda

Nice’in başkanı Jean-Pierre Riviere, takımın yıldız oyuncusu Mario Balotelli’nin bir kulüple anlaşması halinde oyuncuyu serbest bırakacağını söyledi.

Adı Galatasaray'la anılan ve İstanbul'a geldiği iddia edilen Mario Balotelli için Fransız devi Marsilya ile anlaştı iddiası ortaya atıldı.

RMC Sport'a konuşan Nice Başkanı Jean-Pierre Rivère, Balotelli'nin ayrılışına engel olmayacağını açıkladı.

"Balotelli kendi seçimlerini yapabilir. İsmi birçok kulüple anılıyor. Birisi zaten herkesin bildiği bir kulüp. Burada harika iki yıl geçirdi. Ona teşekkür ederim. Gitmek isterse ona engel olmayız."

İtalyan oyuncu Nice formasıyla bu sezon 10 lig maçına çıktı.