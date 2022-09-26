23 yaşındaki milli oyuncunun Lüksemburg'a attığı gol UEFA Uluslar Ligi'nde haftanın golü adayları arasında.

İsmail Yüksek, Lüksemburg karşısındaki performansıyla dikkat çekti

İlk milli mücadelesinde golle tanıştı

Mbappe ve Eriksen ile aynı listeye girdi

NE OLDU? UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Lüksemburg ile 3-3 berabere kalırken karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna giren İsmail Yüksek 7 dakika sonra milli formayla ilk maçında ilk golünü kaydetti. İsmail Yüksek'in bu golü UEFA Uluslar Ligi'nde haftanın golü adayları arasında yer aldı.

İSMAİL YÜKSEK'İN RAKİPLERİ KİM? İsmail Yüksek'in golü haricinde Kylian Mbappe, Christian Eriksen ve Adam Szalai'nin golleri de aday olarak gösterildi. Kylian Mbappe, Avusturya'ya attığı gol ile aday olurken Christian Eriksen, Hırvatistan karşısındaki golüyle listede yer aldı. Adam Szalai ise Almanya'ya attığı gol ile aday gösterilenler arasında.

İSMAİL YÜKSEK'İN GOLÜ NASILDI?

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? 1999 doğumlu İsmail Yüksek, milli formayla ilk maçına çıkmasından sadece 7 dakika sonra ilk golünü kaydetti.

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