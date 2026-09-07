Futbolcuların çoraplarını yırtması, artık sahalarda görülen geçici bir olgu olmaktan çıktı. Bayern Münih'in yeni yıldızı İsmail Sayberi'nin çoraplarındaki delikler Almanya Ligi'nde konuşulan bir mesele hâline geldi; bu durumun kurallara ne kadar uygun olduğu ve Faslı oyuncunun müsabaka talimatlarını gerçekten ihlal edip etmediği soruları da beraberinde geldi.

Bayern Münih'in Schalke ile karşılaştığı ve 0-0 golsüz berabere sonuçlanan maçta, 25 yaşındaki ve Bavyera ekibine yeni katılan Sayberi, 12 delik bulunan çoraplarla sahaya çıktı. Alman "Bild" gazetesinin aktardığına göre bacakları adeta bir dilim İsviçre peynirinin içindeymiş gibi görünüyordu.

Çoraplardaki delikler futbolda yeni bir olgu değil. Bazı oyuncular, özellikle maçlar sırasında fiziksel eforun yoğunlaşmasıyla birlikte, çorapların bacak kaslarını sıkmasından kaynaklanan baskıyı hafifletmek amacıyla bu yönteme başvuruyor.

İngiliz bir uzman, "Mirror" gazetesine yaptığı açıklamada, futbolcuların bacak kaslarının maç sırasında fiziksel efor nedeniyle artan kan akışı sonucu şiştiğini, bunun da çorapları daha da sıkı hâle getirerek kaslar üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

Sayberi'nin kendisi de bu konuda son zamanlarda, Stuttgart karşısında 5-1'lik büyük galibiyette gösterdiği parlak performansın ardından konuşmuştu. "Bild" gazetesine verdiği demeçte, meselenin çoraplarının çok sıkı olmadığından emin olmakla ilgili olduğunu söyleyerek bacak kaslarının kalın olduğunu ifade etmişti.

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Sayberi'nin çoraplarındaki delikler kurallara uygun mu?

Bu olgu oyuncular arasında yaygın olsa da Almanya Ligi'nin talimatları bu konuda açık görünüyor. Alman Futbol Ligi'ne ait lisans talimatlarının dördüncü ekine, özellikle 5 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan maç kıyafetleri ve ekipmanlarıyla ilgili yönergelere göre, kıyafet ve aksesuarlara ilişkin 42.1 c.3 maddesi, "İç çoraplar ve görünen normal çoraplarda delik bulunmamalıdır" hükmünü içeriyor.

Dolayısıyla Sayberi'nin çoraplarındaki delikler, teorik olarak, Almanya Ligi'nde yürürlükte olan talimatların metnine uygun değil. Ancak çoraplarda delik bulunması, hakemin her durumda müdahale edeceği anlamına gelmiyor. Bunu, hakemlik uzmanı Lutz Wagner, "Bild" gazetesine yaptığı açıklamada dile getirdi.

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63 yaşındaki Wagner, Uluslararası Futbol Federasyonu ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun, hakemin renk ayrımının kendisi açısından net olduğundan emin olması gerektiğine karar verdiğini söyleyerek bu noktanın hakemin bakış açısından en önemli husus olduğuna dikkat çekti.

Wagner, ayrım artık net ya da güvence altında değilse hakemin müdahale etmesi gerektiğini, çünkü bu durumun doğrudan hakemin ihlali yapan oyuncuyu tespit etme kabiliyetiyle bağlantılı olduğunu ekledi.

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Sebep yalnızca çorapların görünümü veya aldığı şekille ilgili değil, aynı zamanda hakemin ihlali yapan oyuncuyu hızlıca tanıyabilmesiyle de ilgili. Çoraplar ya da ekipmanlar nedeniyle görsel bir karışıklık olması durumunda hakem, ihlalden sorumlu oyuncuyu belirlemekte zorlanabilir ve bu da uyarının yanlış oyuncuya verilmesine yol açabilir.

Böylece Sayberi'nin delikli çorapları, yalnızca deliklerin çokluğu nedeniyle değil, aynı zamanda talimatlara ne kadar uygun oldukları ve hakemlerin bunu müdahaleyi gerektiren bir ihlal olarak mı değerlendireceği yoksa sahada dikkat çeken bir ayrıntı olarak mı kalacağı sorusu nedeniyle de Almanya Ligi'nde dikkat çeken bir mesele hâline geldi.