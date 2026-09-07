Futbolcuların çoraplarını yırtması artık sahalarda geçici bir olgu olmaktan çıktı; Bayern Münih'in yeni yıldızı İsmail Sibari'nin çoraplarındaki delikler Almanya Ligi'nde konuşulan bir mesele haline geldi. Bu durumun ne kadar kurallara uygun olduğu ve Faslı oyuncunun gerçekten müsabaka yönetmeliklerini aşıp aşmadığı konusunda sorular gündeme geldi.

Bayern Münih'in Schalke ile karşılaştığı ve 0-0 golsüz beraberlikle sona eren maçta, 25 yaşında olan ve Bavyera ekibine yeni katılan Sibari, 12 delik bulunan çoraplarla sahaya çıktı; bacakları adeta bir parça İsviçre peynirinin içindeymiş gibi görünüyordu. Bu bilgi Alman "Bild" gazetesinde yer aldı.

Çoraplardaki delikler futbolda yeni bir olgu değil; birçok oyuncu, özellikle maçlar sırasında fiziksel efor şiddetinin artmasıyla, bacak kaslarının etrafındaki çorapların darlığından kaynaklanan baskıyı hafifletmek amacıyla bu yola başvuruyor.

Bir İngiliz uzman, «Mirror» gazetesine, futbolcuların bacak kaslarının maç sırasında fiziksel efor nedeniyle kaslara kan akışının artması sonucu şiştiğini ve bunun çorapları daha da darlaştırarak kaslar üzerindeki baskıyı artırabileceğini açıkladı.

Sibari'nin kendisi de bu konuda son zamanlarda, Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik büyük galibiyette parladıktan sonra konuşmuştu; «Bild» gazetesine, meselenin çoraplarının aşırı dar olmadığından emin olmakla ilgili olduğunu söyleyerek, bacak kaslarının kalın olduğunu belirtmişti.

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Sibari'nin çoraplarındaki deliklere izin var mı?

Bu olgunun oyuncular arasında yaygın olmasına rağmen, Almanya Ligi'nin yönetmelikleri bu konuda net görünüyor. Alman Futbol Ligi Birliği'nin lisans yönetmeliklerinin dördüncü ekine, özellikle de 5 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan maç kıyafetleri ve ekipmanlarına ilişkin talimatlara göre, kıyafet ve aksesuarlarla ilgili 42.1 c.3 maddesi «iç çoraplar ve görünen normal çorapların delik içermemesi gerektiğini» belirtiyor.

Dolayısıyla Sibari'nin çoraplarında bulunan delikler, teorik olarak, Almanya Ligi'nde uygulanan yönetmelik metnine uygun değil. Ancak çoraplarda delik bulunması hakemin her durumda müdahale edeceği anlamına gelmiyor; hakemlik uzmanı Lutz Wagner de bunu «Bild» gazetesine yaptığı açıklamada dile getirdi.

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63 yaşındaki Wagner, Uluslararası Futbol Federasyonu ile Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun, hakemin renk ayrımının kendisi için net olduğundan emin olması gerektiğine karar verdiğini söyledi ve bu noktanın hakemin bakış açısından en önemlisi olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, bu ayrım artık net veya güvence altında değilse hakemin müdahale etmesi gerektiğini, çünkü bunun doğrudan kural ihlali yapan oyuncuyu belirleme kabiliyetiyle bağlantılı olduğunu ekledi.

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Sebep yalnızca görünüşle ya da çorapların nasıl göründüğüyle ilgili değil, hakemin kural ihlalini yapan oyuncuyu hızlıca teşhis edebilme kabiliyetiyle ilgili. Çoraplar ya da ekipmanlar yüzünden görsel bir karmaşa olması durumunda, hakem ihlalden sorumlu oyuncuyu belirlemekte zorlanabilir; bu da uyarının yanlış oyuncuya verilmesine yol açabilir.

Böylece Sibari'nin delikli çorapları, yalnızca delik sayısının çokluğu nedeniyle değil, aynı zamanda yönetmeliklere ne kadar uygun olduğu ve hakemlerin bunu müdahale gerektiren bir ihlal olarak mı değerlendireceği yoksa sahada dikkat çeken bir ayrıntı olarak mı kalacağı sorusu nedeniyle de Almanya Ligi'nde dikkat çeken bir vaka haline geldi.