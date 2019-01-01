İsmail Kartal: Gençlere şans verdiğinize hatalar olacaktır

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-2 kazandıkları Yılport Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Duran top, penaltı ve bireysel hatalardan gol yedik. Sonuçta 3-2 kazandık. Bu tip maçlarda genç arkadaşlara şans verdiğimizde bu hataları olacak." dedi.



Kartal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok fazla şans bulamayan oyunculara şans vererek performanslarını görmek isteğini belirtti.



İlk yarı 3-0 öndeyken goller kaçırdıklarını kaydeden Kartal, "Farkı beklerken duran toptan beklemediğimiz bir gol yedik. Sasse'nin beklemediğimiz sakatlığı, Moroziuk'un eski sakatlığı nüksedince oyundan aldık. Duran top, penaltı ve bireysel hatalardan gol yedik. Sonuçta 3-2 kazandık. Bu tip maçlarda genç arkadaşlara şans verdiğimizde bu hataları olacak. Bu oyuncularımız oynadıkça minimuma indirip bu serinin oyuncuları olduğunu gösterecek. Tek üzüntümüz Sasse'nin sakatlığı." diye konuştu.



Samsunspor'u bu sonucun iştahlandırdığını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:



"Önümüzde uzun bir süre var. Bu süreci geçirdikten sonra planlamamızı yapacağız. Onlarda kazanıp tur atlamak isteyecektir. Bizde ikinci maçta gerekli tedbirleri alacağız. Önce ligi düşüneceğiz. İsitkbal Mobilyaspor ile sezonun en zor maçını oynayacağız. Bizim maça final maçı olarak bakıyorlar. Bu takım iki hafta önce 'yi yendi. Alacakları bir üç puan onları ilk yarıda havaya sokar. Bizde bu bilinçle oynayacağız."



Ertuğrul Sağlam: Turu getirebilecek bir sonuç



Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sahaya ikinci maç için avantajlı skor elde etmek amacıyla çıktıklarını kaydetti.



Hafta sonu ligde oynatmadıkları 10 oyuncuyu oynatma fırsatı bulduklarına değinen Sağlam, "Kötü maç başlangıcı oldu. Maçta birinci ve üçüncü goldeki hatalarımız bize pahalıya mal oldu. İkinci yarı bizim için daha iyi oldu. Devre arası uyarılırımızı oyuncularımız dikkate alarak oyuna yansıttılar. Sonuç olarak 3-2'lik skor. İkinci maç öncesi turu getirebilecek bir sonuç elimizde var. Taraftarımızın desteği ile ikinci maçı iyi oynayarak turu geçmek isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Rövanş öncesi iki lig maçı olduğuna değinen Sağlam, "Maçın bize kazanımı ikinci yarı oyun ve futbolcuların isteği bizi mutlu etti. Ligde fazla görev veremediğimiz oyuncuları görme şansımız oldu. Çaykur Rizespor bizi güzel bir şekilde ağırladı. Bizde onları güzel bir şekilde ağırlamaya çalışacağız." dedi.