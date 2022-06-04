Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kongre üyeleri, İsmail Kartal'ı alkışlarla uğurladı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus'un imza töreninden bir gün sonra, sezonu tamamlayan İsmail Kartal'a veda edildi.

61 yaşındaki hoca, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda ayakta alkışlandı.

Kulüp başkanı Ali Koç, tecrübeli teknik direktöre teşekkürlerini iletti.

Ali Koç ne söyledi?

Genel kurulda konuşma yapan Ali Koç, İsmail Kartal ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Yük ağırdı, atmosfer olumsuzdu, zor günler geçiren camiaya elinde sihirli değnekle nefes aldırdı. Tribünleri birleştirdi, umut verdi, mutlu etti.

"Bizim için bu zorlu yolu güzelleştirdi. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu tekrar gösterdi."

🥺 Fenerbahçe, İsmail Kartal'a böyle veda etti 💛pic.twitter.com/wR2KrC9Xh0 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 4, 2022

İsmail Kartal ne dedi?

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü, Ali Koç'un sözlerinin ardından şu yorumu yaptı:

"Ben İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum. Fenerbahçe arması göründüğünden çok daha büyüktür.

"Göreve geldiğim ilk gün oyuncularımla bir toplantı yaptım. Onlara, 'Bizim bir borcumuz var, bu borcu ödeyeceğiz, ben bunun için buraya geldim' dedim. Şaşırdılar. 'Bizim kime borcumuz var hocam?' dediler.

"Taraftarlarımızı ve camiamızı gösterdim. 'Borcumuzu ödeyeceğiz ve siz hayatınızın en güzel günlerini yaşayacaksınız. Buraya 50 bin taraftar gelecek ve sizinle gurur duyacak' dedim.

"Çok çalıştık ve sezonu güzel bitirdik."

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