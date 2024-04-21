İsmail Kartal'dan Fred'e tek cümlelik Olympiakos açıklaması: Neden oyundan aldı?

İsmail Kartal kapısını çalan öğrencisi Fred'e Olympiakos maçında onu neden oyundan aldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Olympiakos'a elendi

Fred maçın 86. dakikasında oyundan alındı

İsmail Kartal nedenini açıkladı

NE OLDU? Fenerbahçe'nin Olympiakos'a Konferans Ligi'nde elendiği maçın ardından İsmail Kartal'ın Fred'i 86. dakikada oyundan alması eleştirildi. Bu karar Fred'in de hoşuna gitmezken Brezilyalı orta saha oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki göstermişti. Maçın ardından İsmail Kartal ile Fred arasında özel bir görüşme gerçekleşti.

BÜYÜK RESİM: Sabah'ta yer alan habere göre Fred, İsmail Kartal ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede İsmail Kartal, Fred'e onu neden oyundan çıkardığını anlattı.

NE SÖYLENDİ? İddiaya göre İsmail Kartal, Fred'e sakatlıktan yeni çıktığını belirterek şunları söyledi: "Benim tek amacım seni korumaktı, sana karşı asla bir ön yargım yok."

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DAHA FAZLASI: Fred bu sezon Fenerbahçe formasını 29 maçta giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bir sonraki maçını Süper Lig'de 22 Nisan'da Sivasspor deplasmanında oynayacak. Ardından 27 Nisan'da Beşiktaş'ı konuk edecekler.