Ismael Saibari, rekor bir bedel karşılığında PSV'den Bayern Münih'e transfer oldu

PSV, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Ismael Saibari’nin Bayern Münih’e kesin olarak transfer olduğunu duyurdu. Ofansif orta saha oyuncusu, Almanya şampiyonu ile çok yıllık bir sözleşme imzaladı. Saibari’nin transferi için ödenecek maksimum tutar 55 milyon avro olup, bu rakam bir rekor tutardır.

“Isi, işte bu, senin için inanılmaz derecede çok çalıştığın an. Adanmışlığın, yeteneğin ve azmin sayesinde kariyerinde bu bir sonraki adımı hak ettin. Eindhoven’da başardığın her şeyden gurur duyuyoruz ve Münih’te sana bol şans diliyoruz,” diye bildirdi PSV, X kanalında.

“Bu ayrılışta karışık duygular içindeyim,” diye konuştu Saibari, PSV’nin kulüp kanalında. “Bayern Münih muhteşem bir kulüp ve orada tam gaz ilerlemeyi çok sabırsızlıkla bekliyorum. Aynı zamanda PSV’deki pek çok kişiyi çok özleyeceğim. Yıllar içinde Eindhoven benim için bir yuva haline geldi. Burada unutulmaz anlar yaşadım ve harika fırsatlar yakaladım. PSV, bugünkü kişiliğime ve futbolcu kimliğime ulaşmam için bana imkânlar sundu.”

PSV, altı yıl önce KRC Genk’ten 200.000 avroya transfer ettiği Saibari’den devasa bir kâr elde ediyor. Yıllar sonra Fas milli takım oyuncusu, çok daha yüksek bir bedel karşılığında Bundesliga’ya transfer oluyor.

PSV formasıyla Saibari, 142 resmi maça çıktı; bu maçlarda orta saha oyuncusu 42 gol attı ve 29 asist yaptı. Saibari, PSV’den sekiz Hollanda şampiyonluğu ile ayrılıyor. Ayrıca son yıllarda değerli bir Fas milli oyuncusu haline geldi.

Saibari, Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda milli takımının elenmesine bizzat neden oldu. Nefes kesen penaltı atışlarında Fas’ın hücum lideri, galibiyeti getiren golü attı.

PSV’den ayrılan oyuncu, Dünya Kupası’nda her halükarda etkileyici bir performans sergiliyor ve şimdiden üç gol attı. Fas, çeyrek finalde Güney Afrika’yı son anda mağlup eden ev sahibi Kanada ile karşılaşacak.