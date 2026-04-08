"Ismael Saibari, PSV'den en az 60 milyon avroya ayrılacak"

Saibari bu sezon PSV'nin mutlak yıldızı haline geldi ve yaz aylarında ayrılması kaçınılmaz görünüyor. Teknik direktör Peter Bosz, orta saha oyuncusunun önümüzdeki yaz en az 60 milyon euroya PSV'den ayrılacağını belirtiyor.

Saibari, Faslı bir ailenin çocuğu olarak, Barselona'ya arabayla yaklaşık kırk dakika uzaklıktaki İspanya'nın Terrassa kentinde doğdu. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Belçika'ya taşındı. Komşu ülkede Saibari, KRC Genk'in altyapı takımlarında yetişti ve 2020 yazında PSV'ye transfer oldu.

Ofansif orta saha oyuncusu, 1 Kasım 2020'de A takımda ilk maçına çıktı; bu, o sezonki tek Eredivisie maçıydı. Saibari, Keuken Kampioen Divisie'de Jong PSV'nin vazgeçilmez isimlerinden biriydi ve 2022/23 sezonunda A takımda düzenli olarak forma giydi.

Saibari, PSV'de yavaş yavaş vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi ve sezon ilerledikçe Eindhoven ekibinin kadrosunda daha önemli bir rol üstlendi. PSV, şu ana kadar üst üste üç kez lig şampiyonu oldu. Bu sezonlarda Saibari, VriendenLoterij Eredivisie'de Bosz'un takımında giderek daha fazla iz bıraktı.

Goller Asistler 2023/24 Sezonu 5 4 2024/25 Sezonu 11 11 2025/26 Sezonu 14 8

Faslı milli oyuncu şu anda muhteşem bir sezon geçiriyor. Sezonun bitmesine beş maç kala, Saibari geçen sezondan üç gol daha fazla atmış durumda ve bu yılın kulüp gol kralı konumunda. Geçen Cumartesi FC Utrecht'i 4-3 yendikleri Eredivisie maçında, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu iki gol attı ve bir asist yaptı. Bir gün sonra Feyenoord ile FC Volendam arasında oynanan maçın 0-0 berabere sonuçlanmasıyla PSV, 29. haftanın ardından yeniden şampiyonluğa ulaştı.

PSV'de geçirdiği son derece başarılı sezonun yanı sıra, Saibari milli takımda da iyi bir yıl geçirdi. Geçen yıl Aralık ile 2026 Ocak arasında düzenlenen Afrika Kupası'nda tüm maçlarda forma giydi ve Kamerun'a karşı oynanan çeyrek finalde (2-0 galibiyet) gol attı. Fas, sonunda finale yükseldi ancak Senegal'e 1-0 yenildi. Ancak Afrika Futbol Federasyonu, hakem tarafından verilen bir penaltı kararının ardından Senegal milli takımının oyuncularının sahayı terk etmesi nedeniyle galibiyeti Atlas Aslanları'na verdi.

Bosz, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Eindhoven'ın yıldız oyuncusunun en az 60 milyon euro getireceğini ve Premier League'e mükemmel uyum sağlayacağını söyledi. Transfermarkt'a göre Saibari'nin piyasa değeri şu anda 32 milyon euro. Dünya Kupası göz önüne alındığında bu rakam daha da artabilir. Bir üst düzey lige transferi kaçınılmaz görünüyor, ancak transfer ücreti şimdilik bilinmiyor.