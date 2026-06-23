İskoçya teknik direktörü, Brezilya maçı öncesinde: “Sonum asılarak bitebilir”

Perşembe günü Mekke saatiyle sabah saat 01.00'da, tüm gözler 3. Grup'ta İskoçya milli takımı ile Brezilya milli takımı arasında oynanacak belirleyici karşılaşmaya çevrilecek. Bu maçta, 2026 Dünya Kupası finallerinde bir sonraki tura yükselme biletini kapma mücadelesi kızışacak.

"The Scotsman" sitesine verdiği röportajda, İskoçya Milli Takımı Teknik Direktörü Steve Clark, Samba ekibiyle karşılaşma ve ağır bir yenilgiye uğrama olasılığından bahsederken mizah ve sert gerçekçiliğe başvurdu; aynı zamanda eleme hesapları göz önüne alındığında, az farkla yenilginin takım için o kadar da kötü bir sonuç olmayabileceğini kabul etti.

Bu konuda Clark şunları söyledi: “Eğer hücuma yönelip (4-0) gibi bir skorla yenilirsem, beni şuradaki kuş yuvasında asarsınız. İlk maçta puan topladık, bu da bize grup aşamasının geri kalanı için çok daha iyi bir temel sağlıyor; az farkla yenilginin bize yardımcı olabileceğini biliyoruz.”

Clark, takımının önceden pes etmeyeceğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Ancak hiçbir garanti yok; bu maça ‘az farkla kaybedeceğiz’ diye düşünerek çıkmadık, aksine ‘Brezilya’yı yenebilir miyiz?’ diye sorarak çıktık.”

Teknik direktör, maçı “zorlu bir görev” olarak nitelendirerek şunları ekledi: “Bu soruyu kendimize sormalıyız ve Brezilya’ya da sormalıyız. Eğer sahaya bu zihniyetle çıkarsak, belki galibiyet elde edemeyebiliriz, ancak bir beraberlik koparabiliriz ve bu beraberlik de pratikte tur atlamamızı garanti eder.”

Konuşmasının sonunda İskoç teknik direktör, temkinli yapısına değinerek şunları söyledi: “Kişiliğime ve her zamanki karamsarlığıma bakılırsa, bu (beraberlik) gerçekleşmeyebilir ve gol farkına güvenmek zorunda kalabiliriz. Ancak bence şu anda dört puanın bize yeteceği bir aşamadayız ve bu zihniyeti benimsememiz gerekiyor.”

İskoçya, bu maça üç puanla giriyor ve her biri dört puanla liderliği paylaşan Fas ve Brezilya’nın arkasında yer alıyor. Brezilya’dan puan koparmaya çalışmanın yanı sıra, İskoçların gözü aynı saatte oynanacak olan Fas ile Haiti arasındaki grup maçına da çevrilecek.