İskoçya mağlubiyetinin ardından Norveç Teknik Direktörü: "Erling Haaland'ın gücü tükendi!"

İdil Erin Tetik
Erling Haaland Norway Scotland 2023Getty
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Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, İskoçya'ya kaybettikleri maçta Erling Haaland'ın neden oyundan çıktığını açıkladı.

  • Haaland maçta gol perdesini açtı
  • Ama Norveç galip gelemedi
  • İskoçya kaydettiği iki golle kazandı

NE OLDU? Erling Haaland, Euro 2024 elemeleri için çıktığı İskoçya maçında Norveç adına penaltıdan bir gol kaydetti. Ancak Manchester City'nin yıldızı 84. dakikada oyundan alındı. Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken bunun nedenini açıklıyor.

NE SÖYLENDİ? Solbakken, Haaland'ı oyunda alma kararıyla ilgili şunları söyledi: "Oyundan çıkmak istedi. Onu 10-12 dakika daha sahada tuttuk. Artık gücü bitmişti."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Erling Haaland Norway Scotland 2023GettyKenny McLean celebrates Scotland 2023GettyScotland celebrate 2023Getty

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