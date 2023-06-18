İskoçya mağlubiyetinin ardından Norveç Teknik Direktörü: "Erling Haaland'ın gücü tükendi!"

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, İskoçya'ya kaybettikleri maçta Erling Haaland'ın neden oyundan çıktığını açıkladı.

Haaland maçta gol perdesini açtı

Ama Norveç galip gelemedi

İskoçya kaydettiği iki golle kazandı

NE OLDU? Erling Haaland, Euro 2024 elemeleri için çıktığı İskoçya maçında Norveç adına penaltıdan bir gol kaydetti. Ancak Manchester City'nin yıldızı 84. dakikada oyundan alındı. Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken bunun nedenini açıklıyor.

NE SÖYLENDİ? Solbakken, Haaland'ı oyunda alma kararıyla ilgili şunları söyledi: "Oyundan çıkmak istedi. Onu 10-12 dakika daha sahada tuttuk. Artık gücü bitmişti."

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