İskenderunspor deprem bölgesine acil yardım istedi: "Teknik heyetten iki antrenörümüz göçük altında"

TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, teknik heyetten iki antrenörün göçük altında kaldığını ve acil yardım beklediklerini açıkladı.

Türkiye'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Can kaybına ve yıkıcı hasara yol açan deprem birçok ilde hissedildi

İskenderunspor'un iki antrenörü göçük altında

NE OLDU? TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, iki antrenörün göçük altında kaldığını ve acil yardım beklediklerini duyurdu.

NE SÖYLENDİ? İskenderunspor'un resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaşanılan deprem sonrası teknik heyetimizden iki hocamız göçük altında kalmıştır. Tüm kulüp personellerimiz ve oyuncularımız hem hocalarımızı hem de göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır. İskenderunspor Kulübü olarak; AFAD ve tüm yetkili kurumlardan İskenderun için ACİL YARDIM beklemekteyiz."

DAHA FAZLASI: TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan da depremde enkaz altında kaldı. 28 yaşındaki eldivenin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

NELER OLDU? Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Birçok ilden can kaybı haberleri geldi.