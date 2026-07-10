Basında yer alan haberlere göre, Alman teknik direktör Jens Fesing’in liderliğindeki Al-Ittihad takımının yeni teknik kadrosunda yer alacak yardımcı antrenörlerin isimleri açıklandı.

Al-Ittihad kulübü, bugün Cuma günü, Fesing ile önümüzdeki dönemde takımı yönetmesi için 2028'de sona erecek iki sezonluk bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Suudi gazeteci Majid Hood, "X" sitesindeki kişisel hesabından attığı bir tweet'te, Fesing'in liderliğindeki yeni teknik kadronun üç farklı pozisyonda üç Alman yardımcısından oluşacağını belirtti.

Harry Buffal yardımcı antrenörlük görevini üstlenecek, Jörn Erik Wolf ise teknik asistan ve taktik analisti olacak; Timo Rosenberg ise kondisyon antrenörü olacak.

Vissing'in tüm yardımcıları daha önce de kendisiyle çalışmıştı; özellikle de geçen sezonun ikinci yarısında Japon kulübü Gamba Osaka'daki son görevinde.

Vising, geçen sezonu Suudi Ligi’nde beşinci sırada tamamlayan ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde, Harem-i Şerif Kupası’nda ise yarı finalde elenen Al-Ittihad’ın teknik direktörlüğünde Portekizli Sergio Conceição’nun yerini aldı.

“Al-Amid” olarak bilinen takım, yeni sezonda Suudi Roshen Ligi, Khadim Al-Haramain Şerif Kupası ve ön eleme turundan başlayacağı Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere üç şampiyonluk için mücadele edecek.