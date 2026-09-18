Isak sırrı açıklıyor: İşte beni Newcastle'dan ayrılıp Liverpool'u seçmeye iten sebep

İsveçli Alexander Isak, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Liverpool'a yaptığı transferin kendisi için kolay bir karar olduğunu vurgularken, kulübün konumunun, hedeflerinin ve kendisini kadrosuna katma yönündeki güçlü isteğinin transferin sonuçlanmasında belirleyici rol oynadığını belirtti.

Isak, Eylül 2025 transfer döneminin son gününde Newcastle'dan Liverpool'a, 125 milyon sterlin karşılığında transfer olmuş ve bu transfer İngiltere transfer tarihinin en pahalısı hâline gelmişti.

İsveçli forvet, "BBC Sport" üzerinden yayınlanan "The Football Interview" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Liverpool devasa bir kulüp ve kulüple ilgili her şey kararı son derece net hâle getirdi. Ayrıca kulübün hırsı ve beni kadrosuna katma isteği kararımın büyük bir parçasıydı."

Isak, geçen sezonun hazırlık dönemini kaçırmış ve Newcastle'daki geleceğine dair belirsizlik ortamı içinde eski kulübü Real Sociedad ile antrenman yapmıştı; daha önce Newcastle'da kendisine verilen bazı sözlerin yerine getirilmediğini vurgulamıştı.

Isak'ın Liverpool'daki başlangıcı kolay olmadı; takımla geçirdiği ilk sezonunda gol atmakta zorluk yaşadı, ardından bacağında kırık sakatlığı yaşayarak Aralık ile Nisan arasında sahalardan uzak kaldı.

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Bu koşullara rağmen 26 yaşındaki oyuncu, Anfield'a yaptığı transferden pişmanlık duymadığını vurgulayarak şöyle dedi: "Hayır, asla. Meseleye kesinlikle bu şekilde bakmadım."

Şunları ekledi: "Bacak kırığı zor bir durumdu ve uzun süreli sakatlık yaşayan herkes bunun ne kadar zor olduğunu bilir. Ama iyi bir yerde olduğunuzda ve kendinizi iyi hissettiğinizde geriye bakma eğiliminde olmazsınız, çünkü bunun size hiçbir faydası olmaz. Ben geleceğe bakıyorum ve bu sezona dair büyük bir iyimserlik ve heyecan hissediyorum."

Yaz döneminde Isak, İsveç Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki ilk katılımını gerçekleştirdi; geçen sezon Liverpool ile 22 maçta toplam sadece 1032 dakika sahada kalmıştı. Ülkesinin milli takımıyla bir gol atıp üç asist yaptı, ardından son 32 turunda Fransa karşısında elendi.

Isak, Dünya Kupası'na katılmanın kendisi için mükemmel bir zamanlamada geldiğini açıklayarak şöyle dedi: "Ülkenizin milli takımı için Dünya Kupası'nda oynamak çoğu insanın gördüğü bir hayaldir. Geçen sezon yaşadığım sakatlıkların ardından turnuva bana oynama, maç ritmimi ve teknik seviyemi yeniden kazanma fırsatı verdi."

Taktiksel açıdan ise Isak, Arne Slot'un yerine Liverpool'un yeni teknik direktörü olan Andoni Iraola'nın kendisinden ön bölgeden pres ve savunmaya katılmasını, bunu takımın hücum sisteminin bir parçası olarak değerlendirerek istediğini açıkladı.

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Şöyle dedi: "Teknik direktör benden savunmaya katılmamı istiyor, ancak topu geri kazandığımızda bize hızlı kontrataklar düzenleme ve topu ön bölgeye taşıma imkânı veren bölgelerde. Gol atmamı istiyor, ama aynı zamanda savunma yapmamı da istiyor."

Isak, Iraola'nın felsefesinin yoğunluk, yüksek pres ve direkt oyuna dayandığını belirterek bu tarzın hem kendisine hem de takıma daha fazla gol atma konusunda yardımcı olabileceğini vurguladı.

Isak, Premier Lig'de 60 gole sahip; 2024-2025 sezonu ise Newcastle forması altında 23 gol atarak müsabakadaki en iyi gol sezonuna tanıklık etti.

Liverpool'un kupalar kazanmasına yardımcı olma hırsına rağmen İsveçli forvet, kendisine belirli gol hedefleri koymadığını vurgulayarak şunları açıkladı: "Herkes biliyor ki bu kulüp için başarı, kupalar kazanmak demektir. Her maçta gol atmak istiyorum, ama ben kendine belirli kişisel hedefler koymayan bir tipim."

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