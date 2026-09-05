Isak: Bu kâbusu Liverpool ile başarıyla atlattım

Alexander Isak, cuma günü İpswich'i 2-0 mağlup ederek takımını galibiyete taşıdığı karşılaşmada dokuz dakika içinde iki gol atarak Liverpool'daki zor başlangıcını geride bıraktı.

O dönemin rekor transferiyle Newcastle United'dan 125 milyon sterlin karşılığında transfer olan Isak, Liverpool'daki ilk sezonunda sakatlıklarla mücadele etti ve 22 maçta yalnızca dört gol kaydetti.

26 yaşındaki oyuncu, Portman Road'da ikili golüyle bu sezon Premier Lig'de üç maçta gol sayısını üçe çıkardı.

İsveç Milli Takımı forveti "Sky Sports"e şunları söyledi: "Kolay değildi. Uzun süreli bir sakatlıktı ve genel olarak zor bir sezondu. Şöyle düşünüyordum: önce iyi bir Dünya Kupası çıkarmak, ardından sezona iyi başlamak istiyorum ki şu anda bunu yaptığımı hissediyorum."

İsveçli forvet şöyle ekledi: "Bu sezon bir bakıma artık arkamda kaldı, ama kolay değildi."

Isak'ın golleri, Andoni Iraola'ya Liverpool teknik direktörlüğündeki üçüncü denemesinde ilk galibiyetini getirirken, eski Bournemouth teknik direktörü Isak'ın filelerle buluşmayı sürdürmesi konusunda herhangi bir endişe taşımadığını vurguladı.



Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz